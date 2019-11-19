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19 ноября 2019 года 09:48

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не покажут яркой динамики

Москва. 19 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли, при этом Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Основным фактором, формирующим настроение на рынке, продолжают оставаться новости о торговых переговорах между США и Китаем. Глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли. "Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы сохраняют осторожность на фоне опасений относительно торгового соглашения США и Китая. В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,48%, южнокорейский KOSPI - на 0,46%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 1,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,47% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в ходе массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против правоохранителей дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.

В свою очередь цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы также ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $62,32 за баррель, что на 0,19% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 1,36%, до $62,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился на 0,37% - до $56,93 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,447 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,941 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 ноября) 0,1%, поднявшись до 646,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,84%), "Газпром БО-23" (+0,76%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,58%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,3%) и "Сбербанк-001Р-78R" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серий 001Р-18 и 001Р-19 общим объемом 4 млрд рублей. Объем каждого из выпусков составляет 2 млрд рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещены по закрытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых, что соответствует доходности к 6-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

ВЭБ установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии ПБО-001Р-18 объемом 10 млрд рублей в размере 7,27% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,40% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 18 ноября. Первоначально объем размещения озвучивался на уровне не более 10 млрд рублей; в финале он был зафиксирован на уровне 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 26 ноября.

ПАО "НГК "Славнефть" 21 ноября проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-03 с офертой через три года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,8-6,9% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,98-7,08% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 21 ноября планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,75-7,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,90-8,00% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" ("КВС") утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 14 лет будет размещен по открытой подписке. Заем будет иметь амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения, каждый год будет выплачиваться по 8,333% от номинала. Облигации будут размещаться в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры на территории Саратова.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-14 в размере 1% годовых. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 8% годовых. По бондам 2 декабря предстоит оферта.

ПАО "Трансфин-М" в рамках оферты приобрело 99 тыс. 898 облигаций серии 001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 16,65% выпуска. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.

ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-05 и БО-06 общим объемом 10 млрд рублей. Погашение выпуска БО-05 состоится 4 декабря, выпуска серии БО-06 - 9 декабря, в дату окончания 6-го купонного периода. Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в декабре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов облигаций обеих серий составляет 10,25% годовых. Эмитент 23 сентября досрочно погасил выпуски облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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