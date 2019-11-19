Маловероятно "выпадение" нефти из консолидационного диапазона 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк

На этой неделе маловероятно "выпадение" нефти из консолидационного диапазона 61-63 долл./барр., считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Нефть перешла к снижению, но остается в зоне 61-63 долл./барр. на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между США и КНР: на этот раз чиновники Китая выступили с разочаровывающими комментариями. В фокусе будет статистика по запасам от API и Минэнерго США. Консенсус предполагает рост запасов сырой нефти и добычи, что также будет давить на цены, говорится в комментарии специалиста Промсвязьбанка.