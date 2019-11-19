Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник слабо выросли, при этом Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум.

Основным фактором, формирующим настроение на рынке, продолжают оставаться новости относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Публикаций макроэкономических данных в понедельник не было.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

"Ситуация очень нестабильная, а рынок находится на рекордных отметках, что дает президенту Трампу больше уверенности в том, чтобы занять жесткую позицию в отношении Китая", - полагает главный инвестиционный аналитик Ally Invest Линдси Белл.

"Оптимизм, что первая часть сделки может быть заключена, во многом объясняет рост акций США, в результате которого Dow Jones на прошлой неделе впервые поднялся выше 28 тыс. пунктов, - отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group. - "Конструктивные обсуждения" в телефонном разговоре между двумя сторонами в выходные дни сохраняют позитивный настрой в отношении первой фазы сделки".

Котировки акций Boeing Co., несмотря на рост в начале дня, завершили торги снижением на 0,6%. Первоначальный оптимизм был вызван новостью о том, что турецкая авиакомпания SunExpress рассматривает возможность покупки дополнительно десяти самолетов Boeing 737 MAX 8 с каталожной стоимостью $8 млрд. Ранее авиаперевозчик заказал 32 таких авиалайнера.

Цена бумаг Ford Motor Co. не изменилась по итогам сессии. Американский автопроизводитель в выходные представил электрический кроссовер Mustang Mach-E, который может составить конкуренцию Tesla. Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Стоимость производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. упала на 0,8%. Совет директоров компании единогласно отклонил предложение о покупке со стороны Xerox Holdings Corp. Акции Xerox подорожали на 0,9%.

Цена бумаг Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, подскочила на 0,7% и достигла рекорда в преддверии публикации финансовой отчетности за прошедший квартал.

Капитализация T-Mobile US Inc. выросла на 0,2% после сообщения о том, что с 1 мая главным исполнительным директором телекоммуникационной компании станет Майк Сиверт, являющийся в настоящее время главным операционным директором. Он сменит на этом посту Джона Лежера, срок действия контракта которого истекает 1 мая.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 31,33 пункта (0,11%) - до 28036,22 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 1,57 пункта (0,05%), составив 3122,03 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 9,11 пункта (0,11%) - до 8549,94 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы сохраняют осторожность на фоне опасений относительно торгового соглашения США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,46%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,47% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Участники рынков продолжают следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным. В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Тем временем нижняя палата парламента Японии во вторник одобрила торговое соглашение с США, в рамках которого Штаты смогут поставлять на японские рынки говядину и другую сельхозпродукцию. Теперь инициативу должна рассмотреть менее влиятельная верхняя палата парламента, ожидается, что она будет одобрена, пишет Bloomberg.

"С учетом отсутствия каких-либо важных статданных в Азии во вторник внимание в регионе останется сосредоточено на опасениях о торговле и ситуации в Гонконге. Ни один из этих факторов, вероятно, не вселит в участников рынка уверенность", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Холли, которого цитирует MarketWatch.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе.

Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, подешевели на 8,5% после роста днем ранее на информации о его слиянии с популярным мессенджером Line. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, снизились в цене на 1,6%. Акции Sony подешевели на 1,3%.

В Гонконге дорожают акции CSPC Pharmaceutical Group (+3,4%), AAC Technologies Holdings (+4,5%) и Sunny Optical Technology Group (+3,6%).

В Южной Корее дорожают бумаги LG Electronics (+1,3%) и Foxconn (+0,75%), в Австралии выросли котировки акций Woolworths Group (+1,2%).

Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $62,34 за баррель, что на $0,1 (0,16%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,86 (1,36%), до $62,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на $0,12 (0,21%) - до $56,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,67 (1,16%), до $57,05 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Рынок "все еще очень чувствителен по отношению к рискам, связанным с торговым спором", сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, которого цитирует Bloomberg. По его словам, цены на нефть останутся под давлением, пока рынок будет ждать соглашения между США и Китаем.