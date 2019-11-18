Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 63,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,66 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,2 копейки - до 66,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка продолжают находиться в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, фиксируя при этом прибыль после роста в предыдущие торговые дни, обусловленного ростом вероятности на заключение соглашения. Определенное давление на рубль оказывает также снижение цен на нефть.

Ранее Минторг Китая сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. "Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

На прошлой неделе экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. Он отметил: "Еще не все сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными".

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в ноябре в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, добавив, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник на большинстве рынков наблюдается консолидация после бурной прошлой недели. "На прошлой неделе на американских биржах были обновлены исторические максимумы, поэтому теперь инвесторы ждут новых сигналов, которые дадут направление движению. В первую очередь, это протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам США, которые будут опубликованы в среду вечером. И кроме того, участникам рынков необходимо понимать, как будут складываться дальше торговые переговоры между США и Китаем. Видно, что позиции стран постепенно сближаются, но конкретных дат до сих пор не названо, как, впрочем, не видно и каких-либо конкретных действий. Но рынки пока закладывают в текущие ценовые уровни оптимистичные ожидания. Рубль сегодня немного снижается в обеих парах на фоне понижательной коррекции цен на нефть, при этом пара "доллар-рубль" приближается к отметке 64 руб./$1. Основное движение наблюдается в конце рабочего дня, однако полагаем, что в ближайшее время на внутреннем валютном рынке также будет наблюдаться консолидация. Игроки будут сфокусированы на ожидании новых сигналов к движению", - отметил Союнов.

"Российская валюта начинает неделю вблизи 64 в паре с долларом и в середине диапазона 70-71 в паре с евро. Данные уровни по российской валюте выглядят весьма сбалансированными при текущей относительно спокойной конъюнктуре на внешних площадках. Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику, поэтому геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках. Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля. Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в боковом тренде", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник после пятничного роста, однако продолжают оставаться вблизи максимумов за восемь недель. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 0,98% - до $62,68 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени 0,69% - до $57,43 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

"Нефть консолидируется вблизи $63 за баррель Brent после роста почти на 2% в пятницу (по данным на закрытие) вследствие позитивных комментариев от представителей США и КНР о ходе торговых переговоров. Тем не менее, мы существенных подвижек, кроме словесных, не видим, поэтому настроены скептически в отношении способности нефти пойти сильно выше. То есть при текущем раскладе нефть останется в зоне $61-63 за баррель Brent. Спекулянты, впрочем, улучшили сантимент в отношении нефти, подняв чистые длинные позиции до уровней начала лета, и в целом наращивают позиции четыре недели подряд", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 13,39 копейки, до 63,7542 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,02 копейки, до 70,5313 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 2,77 копейки по отношению к пятнице и составил 63,811 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК понизился на 0,85 копейки и составил 63,8365 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 827,069 млн, из которых $540,173 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 286,896 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 20,93 копейки по отношению к пятнице, до 70,5774 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 20,17 копейки и составил 70,6148 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR431,889 млн, из которых EUR165,896 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,993 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в понедельник на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,73% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась также на 1 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,81% годовых.