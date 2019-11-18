Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, взлетел более чем на 10% "Яндекс" на новостях

Москва. 18 ноября. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая оказалось неудачной из-за подешевевшей нефти, индексы после утреннего роста развернулись и ушли в "минус"; выросли более чем на 10% бумаги "Яндекса" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2924,48 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2953,75 пункта), индекс РТС - 1443,02 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,1%.

Доллар подрос до 63,85 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Магнита" (-0,3%, до 3294,5 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,7% "префы").

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 147,19 рубля на акцию, общая сумма дивидендов может составить 15 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 10 января 2020 года.

Акции "Яндекса" подскочили на 11,4% - до 2525,2 рубля за штуку (максимум с начала августа) при объеме торгов 10,527 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании. Речь идет об акциях класса "А" голландской Yandex N.V. Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" вводит в структуру управления "Фонд общественных интересов", созывает собрание акционеров на 20 декабря для одобрения решения. "Фонд общественных интересов" будет согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках.

Также выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

В понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%).

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность". По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Народный банк Китая в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК. НБК также влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник. Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3%.

Тем не менее, на фондовых биржах Европы к вечеру в понедельник наметилось снижение индексов (FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,04-0,6%) и "минусует" Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть после локального роста также вновь вернулась к снижению; цена Brent к 18:50 МСК оказалась всего на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,72 за баррель (-0,9% и +1,6% в пятницу), январская цена WTI - $57,44 за баррель (-0,7%). На прошлой неделе цены в среднем прибавили 1%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США: число действующих нефтедобывающих установок сократилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц (до 674 установок).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ начинал день позитивно, но затем продавцы повысили свою активность. Негативом для многих стало то, что "Норникель" ожидает роста капитальных затрат до $4 млрд в год до 2025 года. Естественно, что увеличение инвестиций предлагается совершить за счет сокращения дивидендных выплат. "Яндекс" оказался среди лидеров дня на объявлениях о программе обратного выкупа на $300 млн, а также об изменениях в структуре корпоративного управления. Некоторые на рынке допускают, что Yandex сделал очередной шаг на пути превращения в государственную компанию. Бумаги "Магнита" слабо реагировали на новости о дивидендных рекомендациях - совет директоров торговой сети рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 147,19 рубля на акцию. "Газпром нефть" сообщила о росте прибыли по МСФО за 9 месяцев на 7,1% (до 320 млрд рублей) при росте выручки на 2,4% (до 1,871 трлн рублей).

Некоторая неуверенность российскому рынку могла передаться из Европы, где индексы забуксовали в росте. Новостей о телефонных переговорах вице-премьера Китая и американских министра финансов и торгового представителя оказалось недостаточно для уверенного оптимизма. Тем более что переговорщики вновь говорили о вопросах, которые вызывают беспокойство (уже полторы недели запрос Китая о поэтапном снятии импортных пошлин остается без ответа).

Предлагаемая цена первичного размещения Saudi Aramco оказалась ниже ожиданий: инвесторам предлагаются 1,5% акций по цене $8-8,53 за штуку, что оценивает компанию в $1,6-1,71 трлн. Ранее ожидалось, что по цене IPO капитализация Saudi Aramco будет оценена в $2 трлн. Нефтяные трейдеры ждут новостей о торговых переговорах, игнорируя прочие факторы.

Российский рынок акций пока не может найти идею для роста, но может его начать, если США и КНР объявят о согласовании первой фазы соглашения и дате саммита лидеров, считает Кочетков.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, росту глобальных рисковых активов способствовало снижение НБК ставок по 7-дневным РЕПО, произошедшее впервые с 2015 года, а также оптимистичные заявления сторон американо-китайского переговорного процесса.

Однако нефтяные цены днем в понедельник стали демонстрировать нисходящие импульсы, периодически обновляя локальные минимумы, что способствовало снижению российских фондовых индикаторов. В целом рынок акций пока не проявляет желания игры на повышение "широким фронтом", покупки наблюдались лишь в отдельных бумагах.

К вечеру настроения на внешних площадках ухудшились после появления информации источников американских СМИ в китайском правительстве, согласно которой Пекин пессимистично смотрит на перспективы торговой сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа поэтапно отменять пошлины в ходе заключения раундов всеобъемлющего соглашения между двумя странами, отмечает Бабин.

Данные Baker Hughes вновь показали существенное сокращение числа активных буровых в США (до нового 3-летнего минимума), однако пока данный тренд не влияет на уровень американской добычи нефти, считает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, инвесторы с воодушевлением восприняли информацию о передаче "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка новому органу управления в лице некоммерческого "Фонда общественных интересов". В его компетенцию, в частности, будет входить вопрос о согласовании сделок по консолидации 10% и более акций в одних руках. Кроме того, основатель компании и крупнейший акционер Аркадий Волож заявил, что не собирается продавать 95% своих акций до 2022 года. Акции "Яндекса" выросли в цене до уровней конца сентября, когда бумаги негативно отреагировали на обсуждение законопроектов по ограничению участия иностранцев в капитале компании. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от того, насколько менеджмент будет успешным в убеждении акционеров проголосовать за реструктуризацию.

На этой неделе инвесторы продолжат внимательно следить за новостями в отношении торговых переговоров США-Китай, также продолжатся слушания в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, ухудшение ситуации на внешних площадках оказало давление на российские акции, в результате чего утренний рост был полностью нивелирован, индексы оказались в "минусе". При этом техническая картина на графике индекса МосБиржи не изменилась - текущее снижение от исторических максимумов укладывается в рамки коррекции, а ближайшей сильной поддержкой для рынка может выступать уровень 2840 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Яндекса" выросли после новостей об утверждении программы обратного выкупа акций класса "А" на общую сумму $300 млн сроком до 12 месяцев.

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но не получили достаточно драйверов для роста извне. Индикаторы, тем не менее, удержались выше поддержек 2900 пунктов и 1430 пунктов (средние полосы Болинджера дневного графика), которые являются фундаментальными для сохранения восходящего тренда.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, новая информация по торговым переговорам в очередной раз подтверждает, что переговоры между США и КНР даже в рамках первого этапа предстоящей сделки проходят непросто, а значит, заключение фундаментального соглашения по-прежнему выглядит маловероятным.

Для нефти важной локальной темой остается предстоящее в начале декабря IPO саудовской нефтедобывающей компании Saudi Amarco. В выходные стало известно, что Саудовская Аравия установила целевой уровень капитализации компании в диапазоне $1,6-1,7 трлн вместо первоначально запланированных $2 трлн, а на местной фондовой бирже будет продано всего 1,5% акций Saudi Aramco. В условиях приближающегося IPO саудовская сторона может предпринимать попытки удержать цены на нефть на комфортном уровне, что способно стать локальным фактором поддержки для нефтяного рынка, считают эксперты Нордеа банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-10%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7,9%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,3%), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-3,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%), АО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,6%).

В минувшую пятницу стало известно, что основные акционеры ритейлера "Детский мир" - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) - предпримут новую попытку провести SPO компании спустя почти два года после несостоявшегося размещения, сорванного судебным спором АФК с "Роснефтью".

Согласно совместному сообщению "Системы" и РКИФ, инвесторам будет предложено не менее 150 млн существующих акций компании "Детский мир". При этом АФК планирует использовать средства, полученные от размещения, в том числе на погашение долговых обязательств корпорации, которые по итогам второго квартала 2019 года составляли 217,9 млрд рублей (целевой показатель долговой нагрузки для АФК находится в диапазоне 150-170 млрд рублей).

Просели GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,3%). Группа "Русагро" в третьем квартале 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с показателем за третий квартал 2018 года, до 3,792 млрд рублей. EBITDA снизилась на 1%, до 4,41 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 13% против 23% годом ранее, сообщила компания. Выручка "Русагро" в июле-сентябре выросла на 74%, до 33,754 млрд рублей.

Выросли акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+12,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,3%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+4,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,563 млрд рублей (из них 13,114 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).