Цены большинства выпусков евробондов РФ в понедельник слегка подросли вслед за UST

Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за активизировавшимся спросом инвесторов на "защитные активы" - американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 15 ноября и составила 114,2% от номинала, что соответствует доходности 2,685% годовых (снижение на 0,5 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,81% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 1,585% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1,5 пункта и составил 110 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 38 базисных пунктов - до 128,03% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,035% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 25 базисных пунктов - до 123,92% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,995% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к пятнице на 18 пунктов - до 110,58% от номинала, что соответствует доходности 2,95% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,6% от номинала (доходность - 2,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 110 базисных пунктов - до 120,45% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,015% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5 базисных пунктов, до 107,84% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 3,08% годовых).

"Ключевой темой для всех мировых рынков остаются торговые переговоры между США и Китаем. При этом настроения на мировых рынках сегодня подпортили заявления представителей КНР о том, что они пессимистично оценивают перспективы возможного заключения торгового соглашения, что вызвало рост спроса инвесторов на "защитные активы", каковыми традиционно выступают US Treasuries. В результате доходность десятилетних казначейских обязательств США снизилась в понедельник на 2 базисных пункта - до 1,81% годовых. Вместе с тем данное снижение "аппетита к риску" не привело к росту продавцов на рынках долговых бумаг emerging markets. Напротив, они последовали вслед за базовыми активами, что также привело к снижению их процентных ставок. Это касается и отечественных евробондов. В целом кредитные спреды для суверенных еврооблигаций России остаются достаточно узкими, что ограничивает потенциал роста их котировок. Скорее всего, в ближайшие дни они продолжать следовать за US Treasuries, сохраняя сложившийся уровень спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.