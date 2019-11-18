Атон поднял оценку GDR Норникеля на 12%, подтвердив рейтинг "выше рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $29,5 до $33 за штуку в связи с пересмотром прогноза цен на металлы, добываемые компанией, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден.

По прогнозам экспертов ИК, к 2025 году рынок электромобилей вырастет в 5 раз с уровня 2018 года. От этого выиграют все компании в цепочке создания стоимости: производители сырья, комплектующих, аккумуляторных элементов и самих электромобилей. Одним из основных драйверов рынка электромобилей является более жесткое регулирование выбросов CO2 на фоне перехода к экологичному потреблению. В 2018-2019 годах был принят ряд постановлений, обеспечивающих дополнительную поддержку растущему спросу на электромобили, подчеркивают в ИК. Все больше стран, включая Норвегию, Францию, Великобританию, планируют запретить потребление топливных автомобилей в ближайшие десятилетия.

Цены на металлы, используемые в производстве аккумуляторов, резко выросли из-за эйфории ожиданий спроса на электромобили в 2015-17 годах, но затем упали: рынок переоценил эффект краткосрочного потенциала увеличения спроса.

Между тем влияние на рынок материалов, используемых в производстве аккумуляторов, никто не отменял, и, как отмечают эксперты, лучше всего фундаментальные показатели у никеля: по прогнозам, к 2030 году спрос со стороны электромобильной отрасли вырастет с текущих 4% почти до 50% благодаря переходу на аккумуляторы с повышенным содержанием никеля. Прогноз цен на кобальт нейтральный: Glencore объявила о закрытии рудника Mutanda (15% мирового производства). Сокращение предложения, по оценкам "Атона", скорее всего, нивелирует эффект замещения этого материала в катодах никелем. Предложение лития продолжит превышать спрос вследствие ввода в строй новых производственных проектов в Австралии. Рыночная оценка производителей лития представляется завышенной, отмечают эксперты.

Таким образом, никель - единственный из всех материалов, используемых в производстве аккумуляторов, ценовые перспективы которого аналитики ИК оценивают оптимистично.

"Среди сырья, используемого для производства аккумуляторов, мы настроены оптимистично только в отношении никеля и рассматриваем GDR "Норникеля" как качественную ставку на этот металл, приносящий компании 30% выручки", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что дефицит палладия в 2020 году, вероятно, сохранится, поскольку нет признаков того, что существенные объемы этого металла будут заменены в производстве платиной. Норникель - крупнейший в мире производитель палладия (40% глобального рынка), имеющий хорошие возможности контролировать объем предложения, подчеркивают аналитики "Атона".

По оценкам Лобазова и Федоровой, GDR "Норникеля" в настоящее время выглядят недорого, а дивидендная доходность этих бумаг составляет 11%.

"Текущая рыночная стоимость GDR "Норникеля" почти достигла нашего прежнего прогнозного уровня для этих бумаг в $29,5 за штуку, а цена палладия демонстрирует впечатляющую прочность и устойчивость. Наши предыдущие прогнозы цен на металлы в модели оценки ГМК теперь представляются весьма консервативными, и мы пересмотрели их. Прогноз цены унции палладия повышен с $1400 до $1550 для 2020 года и с $1300 до $1500 для 2021 года, что намного ниже текущей спотовой цены ($1700). Прогноз цены никеля повышен с $13500 до $14500 за тонну для 2020 года и с $14000 до $15000 за тонну для 2021 года (спотовая цена - $15500). Результат этих изменений - повышение нашей прогнозной цены GDR "Норникеля" до $33 за штуку", - говорится в обзоре.

Между тем аналитики подчеркивают, что позитивные долгосрочные ожидания перспектив рынка электромобилей не отменяют цикличности автоиндустрии и ее зависимости от глобальной макроэкономической обстановки.

Продажи автомобилей в мире падают. Среди основных причин - санкционная политика США, торговые войны и замедление экономического роста в мире, надвигающийся Brexit и ужесточение регулирования в отношении выбросов CO2, а также проблемы, связанные с принудительным переходом к использованию электромобилей. Эти вызовы скорее всего сохранятся, и эксперты ИК занимают весьма осторожную позицию в отношении прогнозируемого роста мировой автомобильной промышленности, ожидая, что рост продаж к 2025 году составит от 0 до 1-2 процентных пунктов в годовом выражении.

Однако, несмотря на замедление роста мирового автомобильного рынка, эксперты ожидают, что абсолютное число электромобилей увеличится, как и их доля в общем объеме продаж автомобилей.

"Наш базовый сценарий, предполагающий среднегодовой рост продаж автомобилей на 2% в 2019-25 годах, показывает, что общая доля электромобилей (включая гибриды) должна увеличиться с 6% до 18%, достигнув 18 млн единиц. Мы консервативны в наших предположениях, так как моделируемый нами темп роста продаж автомобилей в два раза ниже среднего значения в 2013-18 годах (4%) из-за серьезных сдерживающих факторов для сектора в 2019 году. Пессимистичный сценарий, предполагающий снижение совокупных мировых продаж на 2%, транслируется в CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах - прим ИФ) на уровне 15% для продаж электромобилей (против 20%, согласно базовому сценарию). Оптимистичный сценарий - CAGR 4% (для всего рынка автомобилей - прим ИФ) - предполагает ускорение роста продаж электромобилей до 22%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $28,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,72 за штуку.