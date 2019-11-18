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18 ноября 2019 года 18:56
Инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на этой неделе - Альфа-банк
На этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня, говорится в обзоре Альфа-банка. "Поддержку акциям SBER окажет сильный курс рубля, - указывают аналитики инвестбанка. - На акции компаний нефтегазового сектора – OGZD, LKOD и ROSN – может распространиться эффект роста цен на нефть и IPO саудовской Aramco. В горно-металлургическом секторе мы ожидаем, что поддержку интегрированным производителям стали (NLMK, SVST и EVR) окажут цены на сталь, которые демонстрируют признаки восстановления, тогда как цены на железную руду отскочили назад до $85-90/т, cfr, Китай". MNOD сегодня проведет День инвестора в Лондоне. Динамика акций будет зависеть от сообщений менеджмента, в том числе от прогноза капиталовложений и перспектив цен на металлы, полагают эксперты Альфа-банка. "RUAL торгуется в весьма ограниченном диапазоне, и мы не видим потенциала роста цен на алюминий в ближайшие месяцы, - отмечают аналитики банка. - POLY и PLZL могу отставать от аналогов, так как на цены на золото по-прежнему оказывает давление аппетит инвесторов к риску. Новостной фон относительно законопроекта по ограничению иностранного участия в капитале российских Интернет-компаний негативно влияет на динамику акций YNDX". Динамика MTSS будет зависеть от финансовых результатов за 3К19 и уверенности инвесторов в планах по развитию компании в ближайшие три года. Акции MTSS торгуются на 18-есячных максимумах. Финансовые результаты AGRO за 3К19, вероятно, будут неоднозначными на фоне снижения цен на сахар и свинину. Негативный тренд в динамике цен на сельхозпродукцию сдерживает потенциал роста производителей удобрений, в том числе PHOR.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК, Детский мир
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