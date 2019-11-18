Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам - Альфа-банк

Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что изменение ставок маловероятно, пока продолжается экономический рост", - отмечают аналитики инвестбанка.