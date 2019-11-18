Цена Brent в течение текущей недели сохранится на уровне выше $60 за баррель - Альфа-банк

Цены на нефть на этой неделе сохранятся на восьминедельных максимумах, цена Brent сохранится на уровне выше $60 за баррель, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Цены на нефть подучают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о перспективах торговой сделки между США и Китаем, - отмечают аналитики инвестбанка. - Страны-OPEC в четверг заявили, что спрос на нефть должен снизиться в 2020 г., поддерживая мнение участников рынка о наличие доводов в пользу того, что группа и другие производители нефти, в том числе Россия, известные как OPEC+ - сохранят ограничения по добыче, которые были введены для того, чтобы сгладить перенасыщение на рынке. OPEC и его союзники обсудят политику в области добычи на встрече в Вене, которая пройдет 5-6 декабря".

Действующее сейчас соглашение по добыче истекает в марте. Отдельно эксперты Альфа-банка отметили, что американские компании на прошлой неделе вот уже четвертую неделю подряд сокращали количество буровых установок – на прошлой неделе их число сократилось на 10 установок, по данным Baker Hughes Co. Общее число буровых установок сейчас составляет 674 штук – это самая низкая цифра с апреля 2017 г.