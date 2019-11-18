ФРС в скором времени может оказаться в неудобной для себя ситуации - ВТБ Капитал

Очевидно, что в скором времени Федрезерв может оказаться в неудобной для себя ситуации, когда ему придется пересмотреть базовый прогноз экономического роста и вернуться к вопросу о смягчении монетарной политики, говорится в обзоре ВТБ Капитала.

"На данный момент вероятность дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам на заседании FOMC 11 декабря рынки оценивают как практически нулевую (следующее после этого заседание состоится 28–29 января), - отмечают аналитики инвестбанка. - Однако полностью исключать того, что ФРС будет вынуждена вновь понизить ставку, нельзя. Чего точно не произойдет в обозримом будущем, так это повышения процентных ставок, даже если инфляция пойдет вверх".

Также все большее беспокойство ФРС вызывают низкие темпы роста производительности труда, почти плоская форма кривой Филлипса, снижение нейтральных ставок, завышенная оценка акций компаний технологического сектора и негативные последствия усиления имущественного неравенства.