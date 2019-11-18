.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ФРС в скором времени может оказаться в неудобной для себя ситуации - ВТБ Капитал
.
18 ноября 2019 года 17:47
ФРС в скором времени может оказаться в неудобной для себя ситуации - ВТБ Капитал
Очевидно, что в скором времени Федрезерв может оказаться в неудобной для себя ситуации, когда ему придется пересмотреть базовый прогноз экономического роста и вернуться к вопросу о смягчении монетарной политики, говорится в обзоре ВТБ Капитала. "На данный момент вероятность дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам на заседании FOMC 11 декабря рынки оценивают как практически нулевую (следующее после этого заседание состоится 28–29 января), - отмечают аналитики инвестбанка. - Однако полностью исключать того, что ФРС будет вынуждена вновь понизить ставку, нельзя. Чего точно не произойдет в обозримом будущем, так это повышения процентных ставок, даже если инфляция пойдет вверх". Также все большее беспокойство ФРС вызывают низкие темпы роста производительности труда, почти плоская форма кривой Филлипса, снижение нейтральных ставок, завышенная оценка акций компаний технологического сектора и негативные последствия усиления имущественного неравенства.
.
18 ноября 2019 года 19:43
Москва. 18 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.18 ноября 2019 года 19:35
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, взлетел более чем на 10% "Яндекс" на новостях
Москва. 18 ноября. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях заключения торговой сделки США и Китая оказалось неудачной из-за подешевевшей нефти, индексы после утреннего роста развернулись и ушли в "минус"; выросли более чем на 10% бумаги "Яндекса" на корпоративных новостях. читать дальше
.18 ноября 2019 года 19:08
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $29,5 до $33 за штуку в связи с пересмотром прогноза цен на металлы, добываемые компанией, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:56
На этой неделе инвесторы по-прежнему будут проявлять интерес к рискованным активам на фоне роста цен на нефть, позитивного развития событий на фронте российско-украинских отношений, смягчения монетарной политики в Китае и более оптимистической глобальной геополитической повестки дня, говорится... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:46
На этой неделе дополнительную поддержку рублю окажет продажа валютной выручки экспортеров - Газпромбанк
На этой неделе дополнительную поддержку рублю окажет продажа валютной выручки экспортеров в преддверии налогового периода, сообщается в обзоре Газпромбанка. 25 ноября – уплата НДПИ, 28 ноября – налога на прибыль. По оценке аналитиков банка, объемы продаж валюты под эти цели будут на 0,2 млрд долл.... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:41
Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за активизировавшимся спросом инвесторов на "защитные активы" - американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:35
Цены на нефть на этой неделе сохранятся на восьминедельных максимумах, цена Brent сохранится на уровне выше $60 за баррель, говорится в обзоре Альфа-банка. "Цены на нефть подучают хорошую поддержку на текущих уровнях, продолжая устойчивый рост прошлой недели на фоне ожиданий новостей о... читать дальше
.18 ноября 2019 года 18:10
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам - Альфа-банк
Протокол последнего заседания ФРС, вероятно, укажет на то, что регулятор взял паузу в политике по ставкам, сообщается в обзоре Альфа-банка. "На этой неделе мы ожидаем несколько экономических релизов, однако самым важным будет протокол заседания ФРС США. В своем выступлении перед Конгрессом на... читать дальше
.18 ноября 2019 года 17:12
На днях Народный банк Китая объявил о первом с 2015 г. снижении ставки по операциям 7-дневного репо (на 25 бп, до 2,50%). Учитывая опубликованные на прошлой неделе слабые показатели промышленного производства и оборота розничной торговли, указывающие на то, что о решительном и устойчивом... читать дальше
.18 ноября 2019 года 16:45
Еще одно снижение ключевой ставки в РФ может нарушить стабильность на валютном и финансовом рынках - БКС Глобал Маркетс
Еще одно снижение Центробанком РФ ключевой ставки до конца первого квартала 2020 года с текущих 6,5% может нарушить стабильность на валютном и финансовом рынках, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "Необходимо дождаться формирования более устойчивых инфляционных... читать дальше
.18 ноября 2019 года 16:19
Плохие данные по экономике США не дали паре евро-доллар пробить отметку 1,10,сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. "На прошлой неделе пара евро-доллар штурмовала отметку 1,10 три дня подряд, со вторника по четверг, и не смогла ее пробить, - отмечает начальник аналитического отдела ВТБ... читать дальше
.18 ноября 2019 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и умеренно слабеет к доллару и евро на фоне небольшого снижения цен на нефть
Москва. 18 ноября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем; после небольшого утреннего повышения рубль развернулся вниз и умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании известий относительно торговых переговоров между США и Китаем и в условиях небольшого ослабления цен на нефть. читать дальше
.18 ноября 2019 года 15:35
Вероятность заключения внешнеторгового соглашения между США и Китаем растет, говорится в комментарии Julius Baer. "Сообщения прошлой недели подтверждают наше мнение о том, что вероятность заключения частичного соглашения между США и Китаем очень высока. Как минимум, оно должно включить условия об... читать дальше
.18 ноября 2019 года 15:14
ока российский рынок акций не проявляет желания игры на повышение "широким фоном", локальные покупки наблюдаются в отдельных бумагах, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Многие инвесторы воспринимают рост последних сессий в качестве коррекции... читать дальше
.18 ноября 2019 года 14:50
Возможно давление на котировки золота в случае появления новых политических комментариев, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Поддержка для золота, по мнению аналитика Марии Красниковой, расположена на уровнях $1445-1447 за унцию. На... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.