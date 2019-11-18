Пока слишком рано говорить о решительном и устойчивом развороте китайской экономики - ВТБ Капитал

На днях Народный банк Китая объявил о первом с 2015 г. снижении ставки по операциям 7-дневного репо (на 25 бп, до 2,50%). Учитывая опубликованные на прошлой неделе слабые показатели промышленного производства и оборота розничной торговли, указывающие на то, что о решительном и устойчивом развороте китайской экономики в сторону более активного роста говорить пока слишком рано, говорится в обзоре ВТБ Капитала.

"Властям страны необходимо добиться оживления национальной экономики, но сделать это так, чтобы избежать дальнейшего повышения и так чрезмерных уровней долга, особенно в корпоративном секторе, - указывает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. - Правительство КНР уже было вынуждено прибегнуть к спасению (bail-out) пяти китайских банков, последним из которых стал Банк Харбина (в минувшую пятницу). Стремительный рост «плохих кредитов» представляет серьезную проблему для китайского банковского сектора (при этом объем средств на депозитах китайских банков составляет 27 трлн долл. – вдвое больше, чем на депозитах коммерческих банков США)".

Монетарные и фискальные меры стимулирования экономики, предпринимавшиеся китайскими властями в последние год–полтора, не смогли достичь устойчивого положительного эффекта, что было негативно воспринято международными инвесторами, делающими ставку на ускорение китайской экономики. Это, по мнению эксперта ВТБ Капитала, также служит напоминанием о том, что высокие уровни долга могут ограничивать эффективность мер денежнокредитной и фискальной политики. Согласно оценкам Института международных финансов (IIF), суммарный объем долга в мире достиг 250 трлн долл. (320% мирового ВВП). Самую большую долю в нем занимают обязательства нефинансового корпоративного сектора – почти 76 трлн долл., из которых основная часть приходится на компании США и Китая.