Еще одно снижение ключевой ставки в РФ может нарушить стабильность на валютном и финансовом рынках - БКС Глобал Маркетс

Еще одно снижение Центробанком РФ ключевой ставки до конца первого квартала 2020 года с текущих 6,5% может нарушить стабильность на валютном и финансовом рынках, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

"Необходимо дождаться формирования более устойчивых инфляционных трендов, очищенных от одноразовых факторов", - пояснил "Интерфаксу" эксперт.

По его мнению, несмотря на снижение текущего уровня инфляции, ЦБ может воздержаться от нового смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие 2-3 месяца, а в следующем году снизить ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом активное снижение ставки в итоге, возможно, приведет к усилению проблем в финансовом секторе и на фондовом рынке, а также к росту давления на рубль, вместо ожидаемого роста кредитования, инвестиций и экономики в целом.

"Есть несколько причин, почему мы придерживаемся консервативного прогноза ставки ЦБ. Во-первых, с точки зрения среднесрочного тренда по динамике цен, которого придерживается сам ЦБ, необходимости в снижении ставки нет: Банк России ожидает инфляцию в районе 4% в конце 2020 года, что при текущем уровне ставки (6,5%) равно реальной ставке в 2,5% - как раз в середине таргетируемого банком коридора (2-3%). И хотя краткосрочный тренд инфляции позволяет снизить ставку, возможно, и не один раз, влияние факторов, которые обеспечили быстрое снижение инфляции в последние месяцы, скорее всего, сойдет на нет уже во втором-третьем кварталах 2020 года", - говорится в обзоре Тихомирова.

Кроме того, как полагает эксперт, снижение ставок как ЦБ, так и коммерческих банков, не оказывает существенного влияния на экономический рост, поскольку не является определяющим фактором при принятии компаниями инвестиционных решений. "В условиях слабого спроса в экономике компании предпочитают не наращивать производство, а делиться прибылью с акционерами (это хорошо отражает динамика роста дивидендной доходности акций). Таким образом, доступность кредитов может мало сказаться на росте экономики - как это уже происходит и в других регионах мира", - добавил он.

И, наконец, снижение ставок может иметь негативные макроэкономические последствия для России, поскольку низкие ставки по депозитам сокращают доходы населения, прежде всего среднего класса, у которого есть сбережения, и усиливают отток средств из консервативных в более рискованные виды вложений. "Это стимулирует рост пузырей на фондовом рынке, а также снижает устойчивость банков, которые будут испытывать растущий отток средств с депозитов", - пишет Тихомиров, подчеркивая, что другим следствием снижения ставки ЦБ может стать уход инвесторов с рынка рублевого долга вслед за снижением доходности облигаций.