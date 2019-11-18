Плохие данные по экономике США не дали паре евро-доллар пробить отметку 1,10 - ВТБ Капитал Форекс

Плохие данные по экономике США не дали паре евро-доллар пробить отметку 1,10,сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс.

"На прошлой неделе пара евро-доллар штурмовала отметку 1,10 три дня подряд, со вторника по четверг, и не смогла ее пробить, - отмечает начальник аналитического отдела ВТБ Капитал ФорексАлексей Михеев. - В пятницу евро-доллар отскочил до 1,1050. Ключевая статистика недели вышли в пользу евро".

Опубликованные в четверг данные по ВВП Германии показали рост на 0,1% квартал к кварталу против прогноза падения на 0,1%. В пятницу вышли плохими данные по промышленному производству США за октябрь. Спад составил 0,8% месяц к месяцу против прогноза - 0,4%, в годовом выражении спад усилился с -0,1% г/г до -1,1% г/г. Также розничные продажи США за октябрь хотя и показали рост на 0,3% м/м против прогноза роста на 0,2% м/м, но в годовом выражении темпы роста упали с 4,1% г/г до 3,1% г/г.

Также эксперт напомнил, что согласно опубликованным в среду данным за сентябрь, годовой спад промышленного производства еврозоны сократился с -2,8% г/г до -1,7% г/г. Таким образом, если говорить о данных, то последняя неделя явно осталась за еврозоной - там улучшение, а в США, наоборот, ухудшение. Поэтому рост евро по итогам недели выглядит, по мнению Алексея Михеева, обоснованным. "Отметка 1,10 устояла, началась коррекция. На текущей неделе, как и на прошедшей, не будет серии размещений облигаций (нот и бондов) Казначейства США. Что касается векселей Казначейства США, то если на прошлой неделе векселей размещалось с чистым привлечением на 16 млрд долл., то на этой будет размещаться только на 6 млрд долл.. Соответственно, это также создает риски для более крупной коррекции на евро-долларе. Коррекция может достигнуть отметки 1,11, а может прекратиться уже на текущих уровнях", - полагает эксперт ВТБ Капитал Форекс.

Ближайшие важные данные теперь выйдут только в пятницу - 22 ноября будут опубликованы первые оценки по индексам деловых настроений еврозоны за ноябрь. Алексей Михеев полагает, что пока евро-доллар остается в рамках нисходящего канала, в котором он двигался последние полтора года (в данный момент пара ниже 1,12).