Вероятность заключения внешнеторгового соглашения между США и Китаем растет - Julius Baer

Вероятность заключения внешнеторгового соглашения между США и Китаем растет, говорится в комментарии Julius Baer. "Сообщения прошлой недели подтверждают наше мнение о том, что вероятность заключения частичного соглашения между США и Китаем очень высока. Как минимум, оно должно включить условия об отсрочке повышения тарифов, запланированного на 15 декабря. Документ также может включить положение об отмене части действующих тарифов, учитывая настойчивость Китая по этому вопросу", - пишет глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз.

На прошлой неделе экономисты Julius Baer отразили в своих прогнозах более высокую вероятность заключения первой части соглашения, пересмотрев прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,8% и прогноз по паре USD/CNY на следующие три месяца с 7,20 до 7,10. Повышение оказалось незначительным только потому, что инвестиционные решения и решения по изменению цепочек поставок имеют длительный эффект. По этой же причине одно лишь заключение первой части соглашения вряд ли сможет дополнительно позитивно повлиять на курсы китайских акций, поскольку бумаги компаний из индекса CSI 300 уже выросли на 26% с начала года, отмечает Марк Мэтьюз. Во второй части соглашения сторонам придется договориться по более серьезным вопросам, согласия по которым может быть сложнее достичь с приближением президентских выборов в США в ноябре 2020 года.