Поддержка для золота расположена на уровнях $1445-1447 за унцию - Sberbank CIB

Возможно давление на котировки золота в случае появления новых политических комментариев, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Поддержка для золота, по мнению аналитика Марии Красниковой, расположена на уровнях $1445-1447 за унцию.

На текущем этапе инвесторы не стремятся увеличивать вложения в "защитные" активы. По данным CFTC, за неделю, завершившуюся 12 ноября, длинные позиции по золоту сократились на 14% - до 229 тыс. контрактов, что стало самым низким уровнем с июня 2019 года. Вложения в золотые ETF также сокращаются уже восемь дней подряд.

Золото подешевело до $1461 за унцию после сообщений о том, что в понедельник администрация Дональда Трампа, возможно, продлит на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям работать с Huawei. Кроме того, на выходных СМИ сообщили, что в субботу состоялся телефонный разговор с участием представителей США и Китая, в ходе которого обсуждались условия "первого этапа" торгового соглашения между двумя странами.

"Мы полагаем, что в течение дня возможно давление на котировки золота в случае появления новых политических комментариев. Поддержка для золота расположена на уровнях $1445-1447 за унцию" - указывает Мария Красникова.