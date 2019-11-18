Утренние прогнозы: ожидается позитивный старт

В понедельник аналитики ждут позитивного старта фондовых торгов в России. Дальше все зависит от внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2940-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет пятничное вечернее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории. Рублевый индекс Мосбиржи сумел нащупать поддержку примерно на 3-3,5% ниже недавнего ноябрьского исторического максимума. Несмотря на существенное недельное падение в нем пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от отечественных индексов позитивного старта".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи в пятницу на позитивном внешнем фоне отскочил от района поддержки 2910-2920 пунктов и, учитывая, что американские индексы подросли после нашего закрытия, откроется в понедельник ростом в районе 0,2-0,4%. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона, новых собственных идей для продолжения активных покупок нет".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения настроений как на мировых фондовых, так и на нефтяных площадках, в связи с чем начнут торги в "плюсе". В дальнейшем индикаторы могут "залечь в боковик" в ожидании новых торговых и макроэкономических сигналов".