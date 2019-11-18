Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах. Рынки акций Японии, Гонконга и Китая растут в понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР. Цены на нефть стабильны в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Опубликованные в пятницу данные министерства торговли США показали, что розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. В сентябре продажи сократились на 0,3%, падение было зафиксировано впервые за семь месяцев.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в октябре упала на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3% за год, что стало самым существенным сокращением за последние три года. Без учета стоимости нефтепродуктов показатель опустился за месяц на 0,1%.

Между тем объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это максимальное падение показателя с мая 2018 года. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. При этом объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,6%, что стало максимальным падением за полгода.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в ноябре снизился на 1,1 пункта, до 2,9 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 5 пунктов. Значение показателя выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Бумаги компаний, которым будет выгодно заключение торговой сделки между США и Китаем, выросли по итогам торгов. В том числе акции Caterpillar подорожали на 1,3%, Apple - на 1,19%, Boeing - на 1,15%.

Акции J.C. Penney Co. Inc. выросли на 6,36%, поскольку ритейлер отчитался о менее существенном, чем ожидалось, убытке в третьем квартале.

Акции Applied Materials Inc. подскочили на 8,95%. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, однако прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый квартал превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. снизились на 2,67%. Американский производитель графических чипов сократил прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года, однако ожидает, что в четвертом квартале его выручка вернется к росту после четырех кварталов падения.

Бумаги сети мебельных магазинов RH подорожали на 7,56%. Как стало известно в пятницу, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела 1,2 млн акций (6,5%) RH, ранее известной как Restoration Hardware, заплатив $206 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 222,93 пункта (0,8%) и составил 28004,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 23,83 пункта (0,77%) - до 3120,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 61,81 пункта (0,73%) и составил 8540,83 пункта.

Рынки акций Японии, Гонконга и Китая растут в понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР.

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - почти на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI теряет 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК.

Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник.

Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3%.

"Это больше, чем "психологический посыл" и шаг для снижения кривой доходности, - отмечает аналитик Commerzbank AG Чжоу Хао. - НБК подчеркивает свою решимость поддерживать экономику".

Китайский ЦБ также сообщил в понедельник, что продолжит корректировать кредитно-денежную политику, чтобы ослабить давление на экономику.

В центре внимания фондовых рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Рынок по-прежнему фокусируется на переговорах США и Китая, а также ситуации в Гонконге", - говорит аналитик CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян Янь.

"Гонконгская экономика на грани рецессии, поскольку массовые протесты негативно сказываются на розничной торговле, сфере услуг, туризме, авиаперелетах и образовании, - цитирует эксперта MarketWatch. - Все это нанесло огромный репутационный ущерб Гонконгу как одному из наиболее важных финансовых центров Азии".

Власти Гонконга в минувшую пятницу резко ухудшили прогноз динамики ВВП на 2019 год в связи с продолжающимися массовыми протестами. Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3% - это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти ожидали, что годовой рост ВВП составит 0-1%.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня, и противостояние обостряется. На фоне протестов в городе уже несколько дней не работают детские сады и школы.

Верховный суд Гонконга в понедельник отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов. Это решение было принято в октябре, чтобы облегчить правоохранительным органам идентифицировать участников беспорядков.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, подорожали в ходе торгов на 1,2% на информации о его слиянии с популярным мессенджером Line. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, выросли в цене на 1,6%. Стоимость Line подскочила на 2,2%.

В Гонконге дорожают акции Geely Automobile (+3%), Wharf Real Estate (+2,4%) и AIA Group (+1,7%).

Цены на нефть стабильны в понедельник, держатся у максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,3 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,64%), до $63,3 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,02 (0,03%) - до $57,74 за баррель, что является максимумом с 23 сентября. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,95 (1,67%), до $57,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Минторг КНР сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Очевидно, что вопрос спроса на нефть является ключевым, и в данный момент все сводится к последствиям торгового спора для глобального экономического роста", - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Торговое соглашение США и Китая, которое будет предусматривать отказ от введения новых пошлин, будет расцениваться нефтяным рынком, как позитивный фактор", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.