Рынок акций РФ утром поднялся к 2950 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует Яндекс на новостях

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся в район 2950 пунктов по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям заключения торговой сделки США и Китая; лидируют в росте акции "Яндекса" на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2944,06 пункта (+0,3%, максимум сессии - 2953,75 пункта), индекс РТС - 1454,7 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 63,77 рубля (без изменений).

Акции "Яндекса" подскочили на 4,8% - до 2375,4 рубля за штуку (максимум за месяц), при объеме торгов 1,69 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании. Речь идет об акциях класса "А" голландской Yandex N.V. Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" вводит в структуру управления "Фонд общественных интересов", созывает собрание акционеров на 20 декабря для одобрения решения. "Фонд общественных интересов" будет согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках.

Также выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Магнита" (+0,8%, до 3333 рублей), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 147,19 рубля на акцию, общая сумма дивидендов может составить 15 млрд рублей. Датой закрытий реестра акционеров для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 10 января 2020 года.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Мосбиржи" (-0,1%).

Индексы в США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

В понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55%, говорится в сообщении НБК. НБК также влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник. Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3%.

Китайский ЦБ также сообщил в понедельник, что продолжит корректировать кредитно-денежную политику, чтобы ослабить давление на экономику.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Нефть утром в понедельник сохраняет попытки роста, проторговывая максимумы за восемь недель благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 15 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,37 за баррель (+0,1% и +1,6% в пятницу), январская цена WTI - $57,99 за баррель (+0,3%). На прошлой неделе цены в среднем прибавили 1%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций утром отыграл внешний оптимизм и остановился в ожидании свежих драйверов, новых собственных идей для продолжения активных покупок нет. Выглядит тревожной ситуация с акциями "Норникеля", поскольку цены на никель продолжают оставаться в сильном нисходящем тренде, начатом 4 ноября (поэтому до их разворота вверх стоит воздержаться от среднесрочных покупок акций ГМК).

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) пока не могут пройти область сопротивления 240-242 руб. "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему находится под давлением решения об отмене размещения евробондов из-за угрозы правовых атак со стороны "Нафтогаза Украины". Не исключено, что газовой монополии для поддержания текущей ликвидности придется занимать деньги на внутреннем рынке под более высокие проценты. По-прежнему самой безопасной бумагой для "длинных" позиций остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), которого от сильного падения будет сдерживать реализующаяся программа обратного выкупа.

Нефть поддерживается статистикой Baker Hughes. Устойчивый тренд на снижение буровой активности наблюдается с конца декабря прошлого года, однако пока он так и не привел к падению добычи нефти в США. В среду в Сенате США начнется обсуждение 12 законопроектов о введении санкций в отношении России. Вряд ли хоть один санкционный законопроект дойдет до подписи в ближайшее время, но сам факт их рассмотрения может создать негативный фон для российских активов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник складывается умеренно позитивный: цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок улучшились.

Основной причиной покупок стали надежды на заключение торгового соглашения с Китаем после оптимистичных комментариев экономического советника Белого дома. На выходных стороны провели очередной раунд телефонных переговоров, который также был назван конструктивным.

Фондовые индексы Китая выросли после того, как Народный банк страны снизил ставку по 7-дневным РЕПО. На нефтяном рынке сохраняются оптимистичные настроения с перспективой развития восходящего движения.

Рынок акций РФ сохраняет восходящий тренд после снятия на прошлой неделе локальной перекупленности, индексы МосБиржи и РТС находятся выше ключевых поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2900 и 1430 пунктов). Ближайшими сопротивлениями для индексов являются уровни 2950 и 1455 пунктов, который рынок уже тестирует в начале недели. В дальнейшем индикаторы могут залечь в "боковик" в ожидании новых торговых и макроэкономических сигналов. День в целом обещает быть спокойным на события, поэтому инвесторы в США могут зафиксировать часть полученной в пятницу прибыли, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, завершение минувшей недели оказалось вполне позитивным, так как американские представители заявили о том, что первая фаза соглашения уже почти готова. Соответственно, в ближайшее время на рынке ждут объявления об американо-китайском саммите. По сути, это будет самое существенное послабление в рамках торговой войны, что позволит мировой экономике стабилизироваться и вспомнить о росте. Вместе с этим снизятся риски для сырьевых активов, а значит, появятся поводы для повышения у российских индексов.

Азиатские рынки начали новую неделю осторожным ростом. Агентство Xinhua сообщило, что в субботу состоялись телефонные переговоры по поводу первой фазы торгового соглашения США-КНР между вице-премьером КНР Лю Хэ и представителями американской стороны, включая министра финансов США Мнучина и торгового представителя Лайтхайзера. Стороны конструктивно обсудили основные опасения друг друга и обещали оставаться на связи, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+13,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,6%).

Подросли GDR Rus Agro (+0,6%). Группа "Русагро" в III квартале 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с показателем за III квартале 2018 года, до 3,792 млрд рублей. EBITDA снизилась на 1%, до 4,41 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 13% против 23% годом ранее, сообщила компания. Выручка "Русагро" в июле-сентябре выросла на 74%, до 33,754 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-11,6%), АО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-2,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,2%), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,57 млрд рублей (из них 1,939 млрд рублей пришлось на "Газпром").