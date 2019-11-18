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18 ноября 2019 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов. Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность". По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Рынки акций Японии, Гонконга и Китая растут в понедельник на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР. Поддержку китайскому рынку также оказало вливание ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) в финансовую систему при снижении ставок для операций на денежном рынке. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,44%, гонконгский Hang Seng - почти на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Вместе с тем южнокорейский KOSPI теряет 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года. Ставка была уменьшена до 2,5% с 2,55% годовых, говорится в сообщении НБК. Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник. Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,25% с 3,3% годовых. Китайский ЦБ также сообщил в понедельник, что продолжит корректировать кредитно-денежную политику, чтобы ослабить давление на экономику.

В свою очередь цены на нефть стабильны в понедельник, держатся у максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $63,25 за баррель, что всего на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов увеличилась на 1,64%, до $63,3 за баррель. Котировки фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени не изменились по отношению к закрытию пятницы и составили $57,83 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Минторг КНР сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и вернулась к средним уровням - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,03 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,97 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 ноября снизился по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 646,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+1%), "Роснефть БО-03" (+0,42%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-1,46%), "Транснефть-001P-08" (-0,78%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,67%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Ставка купона была установлена на уровне 7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,12% годовых. Бонды размещены в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей.

ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) полностью разместило 6-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 7 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,8% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. Еще раньше, в начале марта текущего года, МОЭК разместила 6-летние бонды с офертой через 3 года по ставке 8,65% годовых.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 7,65% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 ноября.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 в размере 8,5% годовых. Ставки 10-12-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 года. В апреле 2016 года компания доразместила выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску 28 ноября предстоит оферта.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) приняло решение 3 декабря досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 6 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания завершила размещение 30-летних биржевых облигаций серии БО-06 в декабре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,29% годовых, к ней приравнена ставка 2-60-го купонов.

ООО "Ипотечный агент Эклипс-1" ("ИА Эклипс-1") 9 декабря досрочно погасит облигации классов "А" и "Б" общим объемом 1,6 млрд рублей. Эмитент погасит 4 млн 951,768 тыс. облигаций класса "А" и 874,735 тыс. облигаций класса "Б" по номинальной стоимости (151,56 рублей и 1 тыс. рублей соответственно). Также по облигациям класса "А" будет выплачен накопленный купонный доход. Размещение выпуска класса "А" состоялось в 2015 году по открытой подписке, класса "Б" в 2016 году по закрытой подписке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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