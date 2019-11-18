Julius Baer сохраняет рекомендацию "ниже рынка" по устойчивым к деловому циклу акциям потребительского сектора

Julius Baer сохраняет рекомендацию "ниже рынка" по устойчивым к деловому циклу акциям глобальных компаний потребительского сектора, говорится в комментарии компании.

"Мы подтверждаем наш рейтинг "ниже рынка" для акций глобальных компаний потребительского сектора, не зависящим от делового цикла, несмотря на их довольно низкую динамику и отставание на 650 б.п. от рынка в целом в последние три месяца. Наша позиция связана с тем, что мы наблюдаем действие ряда негативных факторов на этот сегмент, а также ожидаем дальнейшего роста доходностей по облигациям в сочетании с пересмотром прибылей в сторону снижения по сравнению с рынком", - указывает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

На основании прогнозного коэффициента цена-прибыль и других соответствующих показателей, акции сектора торгуются при рекордно высоких оценочных коэффициентах по сравнению как с остальным рынком, так и с историческими значениями по сегменту, несмотря на ожидаемые темпы роста прибылей ниже среднего, отмечает П. Ланг.

Кроме того, относительная доходность находится в обратной зависимости от растущих доходностей по облигациям. "Наши экономисты ожидают, что доходность по 10-летним казначейским облигациям США достигнет пика на уровне 2,6% к середине следующего года. Это будет соответствовать двузначному отставанию устойчивых к деловому циклу акций потребительского сектора от рынка в целом. Этот сегмент, как правило, также показывает результаты ниже рынка в условиях роста индекса деловой активности PMI, чего мы и ожидаем в ближайшие месяцы. Кроме неблагоприятных факторов со стороны делового цикла мы также наблюдаем негативное воздействие на сегмент структурных факторов, таких как смещение к крафтовым производителям и локальным брендам, а также общее снижение силы бренда", - пишет специалист Julius Baer.