Ожидается постепенный возврат рубля по меньшей мере к уровням 64,5-65 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают постепенного возврата рубля по меньшей мере к уровням 64,5-65 руб./$, говорится в обзоре банка.

Локальное влияние на курс рубля и рублевые активы на этой неделе могут оказать заявления руководителей Центрального банка России и Минфина во время инвестиционного форума "Россия зовет!". Более того Э. Набиуллина выступит в Госдуме с презентацией основных направлений денежно-кредитной политики, в рамках которой могут прозвучать комментарии относительно дальнейшей траектории ставки и оценки регулятором перспектив экономики и инфляции. На прошлой неделе инфляция в годовом выражении уже снизилась до 3,6% и до конца года будет стремиться к нижней границе прогноза ЦБ - 3,2%. При этом снижение ставки еще на 25 б.п. в этом году остается под вопросом, вероятно, регулятор сделает паузу в смягчении ДКП, для уточнения своих ожиданий и оценки эффекта от уже принятых решений.

"Рубль вернулся к отметке 63,8 руб./$, что, на наш взгляд, необоснованно низкий уровень. В целом при текущей цене нефти и курсе рубля на уровне 64 руб./$ сальдо платежного баланса может в четвертом квартале превысить объем покупок валюты ЦБ и Минфином только на 0,8-1 млрд долларов, что, учитывая график погашений внешнего долга, возможно только при сохранении притока капитала. Поэтому мы ожидаем постепенного возврата рубля по меньшей мере к уровням 64,5-65 руб./$", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".