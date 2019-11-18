Выпуск MAGNRM'24 выглядит привлекательнее, чем его ближайшие аналоги - Уралсиб

Единственный евробонд "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) MAGNRM'24 выглядит привлекательнее, чем его ближайшие аналоги, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В то же время аналитики "Уралсиба" Денис Ворчик и Евгений Сергеев отмечают, что среди бумаг с рейтингами инвестиционного уровня в настоящее время особенно выделяется евробонд ALRSRU'24 (YTM 3,2%), предлагающий премию к суверенной кривой в размере 90 базисных пунктов.

Основным направлением инвестпрограммы ММК остается агло-коксо-доменное производство – развитие и модернизация мощностей первого передела. Реализация инвестпрограммы позволит сократить удельные затраты на производство и снизить нагрузку на экологию. Компания подтвердила, что уровень долговой нагрузки не превысит 1х по коэффициенту Чистый долг/EBITDA (по состоянию на конец 3 кв. 2019 г. денежные средства ММК превышали долговые обязательства). В 4 кв. 2019 г. свободный денежный поток компании будет находиться под давлением из-за инвестиций в рабочий капитал и роста капзатрат: ММК подтвердил капзатраты в 2019 г. на уровне 900 млн долл., что будет означать рост капвложений в сезонно слабом 4 кв. 2019 г.

"Единственный евробонд компании MAGNRM’24 (YTM 3,1%) торгуется с премией к суверенной кривой в размере около 73 б.п. Это несколько больше, чем у бондов НЛМК и "Северстали" (50–60 б.п.), и заметно меньше, чем у бумаг нефтегазового сектора (около 40-50 б.п.). Соответственно, данный выпуск выглядит привлекательнее, чем его ближайшие аналоги. Впрочем, стоит отметить, что среди бумаг с рейтингами инвестиционного уровня сейчас особенно выделяется евробонд ALRSRU’24 (YTM 3,2%), предлагающий премию к суверенной кривой в размере 90 б.п." - отмечают аналитики Уралсиба.

В пятницу, 15 ноября, ММК провел день инвестора в Лондоне, в ходе которого основной акционер и председатель совета директоров Виктор Рашников, гендиректор компании Павел Шиляев и директор по экономике Андрей Еремин представили обновленную стратегию и инвестиционную программу компании на 2020–2025 гг.

Основные тезисы презентации:

- Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2020 по 2023 гг. планируются на уровне 900 млн долл. с последующим снижением до 700 млн долл. в 2024–2025 гг. Затраты на поддержание производственных мощностей (maintenance capex) составят около 350 млн долл. ежегодно.

- После запуска новой аглофабрики №5 в июле 2019 г. компания продолжит реконструкцию стана 2500 горячей прокатки, которая будет завершена в 2020 г. Следующими новыми масштабными проектами станут новое коксохимическое производство, на строительство которого планируется потратить 785 млн долл. (запуск в 2021–2022 гг.), а также строительство новой доменной печи (затраты составят около 700 млн долл., запуск ожидается в 2024 г.).

- На прошлой неделе совет директоров ММК утвердил дивидендную политику, предполагающую, что на дивиденды будет ежеквартально направляться не менее 100% свободного денежного потока при условии, что коэффициент Чистый долг/EBITDA находится ниже 1,0х. Принятая дивидендная политика фактически формализирует существующую с 2017 г. практику.