Доходность нового пятилетнего выпуска евробондов РусГидро при размещении может составить 6,85-6,95% - Уралсиб

Доходность нового пятилетнего выпуска евробондов "РусГидро", исходя из положения кривой госбумаг, при размещении может составить 6,85-6,95%, говорится в обзоре Уралсиба.

Финансовый профиль "РусГидро" выглядит устойчивым. На конец 1 п/г 2019 г. показатель Чистый долг/EBITDA был равен 1,5, а доля краткосрочной задолженности составляла лишь 21%. На последнюю отчетную дату компания располагала внушительной денежной подушкой в 61,8 млрд руб., которая полностью покрывала ее краткосрочный долг (45,9 млрд руб.). Кроме того, в последние три с половиной года компания финансировала капитальные затраты за счет поступлений от операционной деятельности. На 2019 г. у "РусГидро" приходится пик инвестиционных затрат, которые планируются в размере 123,4 млрд руб. В 1 п/г было профинансировано только 33,4 млрд руб., то есть во 2 п/г их объем должен утроиться..

"По всей видимости, "РусГидро" решило воспользоваться текущими низкими ставками на рынке и привлечь недостающие средства на долговом рынке (несмотря на большой запас ликвидности и сезонно сильные операционные денежные потоки во 2 п/г). Однако мы не ожидаем роста долговой нагрузки на горизонте одного года, поскольку в 2020 г. компании необходимо будет погасить 50,6 млрд руб. заемных средств", - отмечает аналитик Надежда Боженко.

На вторичном рынке рублевые евробонды "РусГидро" HYDRRM ’21 (YTM 6,61%), HYDRRM ’22 01 (YTM 6,84%) и HYDRRM ’22 09 (YTM 6,90%) торгуются со спредами к гособлигациям порядка 90–100 б.п., что в целом на 50 б.п. шире исторических минимумов. "Расширение спредов мы связываем с резким падением доходностей ОФЗ в последние два месяца и в целом более высокой ликвидностью государственных облигаций. Кроме того, на вторичном рынке евробонды "РусГидро" в последние дни находились под давлением в ожидании нового выпуска. Учитывая довольно устойчивый финансовый профиль компании, мы не думаем, что "РусГидро" будет готово предоставить существенную премию за первичное размещение. Исходя из положения кривой госбумаг, мы полагаем, что пятилетний выпуск может быть размещен с доходностью порядка 6,85–6,95%", - пишет аналитик Уралсиба.

"РусГидро" на прошлой неделе, с 12 по 15 ноября, провело встречи с зарубежными инвесторами, предлагая очередной выпуск рублевых евробондов. Ориентир доходности составляет 7,0–7,15%. Компания намерена разместить пятилетний выпуск LPN объемом 15 млрд руб.