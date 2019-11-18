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18 ноября 2019 года 13:03

Рост доходности UST10 в среднесрочной перспективе продолжится на фоне преобладания оптимизма на рынках - Уралсиб

Рост доходности UST10 в среднесрочной перспективе продолжится на фоне преобладания оптимизма на рынках, что может вызывать некоторую коррекцию на рынке евробондов, говорится в обзоре Уралсиба.

Российские суверенные евробонды показали более значительный рост за прошедшую неделю, чем бумаги других стран ЕМ.

В пятницу динамика российских евробондов была очень вялой, и практически все бумаги в цене не изменились, как, впрочем, и доходность UST10, которая поднялась всего на 1 б.п. и практически весь день держалась на уровне 1,84%. Цены на нефть в пятницу вечером резко выросли и обновили двухмесячный максимум – 63,5 долл./барр., но это пока не успело найти отражения в котировках бумаг.

По итогам недели еврооблигации все же умеренно подорожали, и доходности вдоль кривой опустились примерно на 4 б.п., тогда как доходности бумаг других странах ЕМ снизились только на 2 б.п. При этом спреды российских евробондов увеличились в среднем на 5 б.п. относительно своих минимумов. Доходности коротких и среднесрочных бумаг продолжили обновлять минимумы, а доходность RUSSIA’47 (YTM 4,1%) остается на среднем уровне за последние пару месяцев.

"Хотя по результатам телефонных переговоров США и Китая, которые состоялись на выходных, никакой новой информации не поступило, вероятность заключения торговой сделки, по всей видимости, остается высокой, и мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе оптимизм на рынках будет преобладать, и это может привести к продолжению роста доходности UST10, что может вызывать некоторую коррекцию на рынке евробондов", - отмечают аналитики Уралсиба.

Опубликовано: /Корпорация УРАЛСИБ/
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