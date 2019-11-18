Альфа-банк рекомендует использовать укрепление GDR Системы на фоне buyback для выхода из этих бумаг

Альфа-банк рекомендует использовать укрепление GDR АФК "Системы" на фоне buyback для выхода из этих бумаг, говорится в обзоре банка.

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса, решение о проведении SPO "Детского мира", возможно, не является для "Системы" успешным решением и показывает, что многопрофильный конгломерат с различными инвестиционными целями, обладает, однако, весьма небогатым опытом успешных выходов из капитала компаний, ведущих к дополнительным дивидендам.

Эксперт банка ожидает, что ценовой диапазон SPO составит 85-90 руб. за акцию. "Учитывая ценовой диапазон SPO 85-90 руб. за акцию, АФК "Система" может привлечь примерно 10,1-10,7 млрд руб. денежных средств от продажи примерно 119 млн акций DSKY, что будет достаточным для погашения всего 4,6-4,8% чистого долга корпоративного центра (222 млрд руб. на конец 2К19). В то же время финансовые результаты "Детского мира" будут деконсолидированы с баланса АФК "Система" после оферты. Вклад "Детского мира" в выручку АФК "Система" может составить 16% и 5% в EBITDA группы по итогам 2019. В целом наше впечатление от решения провести SPO "Детского мира" весьма негативно и вновь показывает, что АФК "Система" - большой многопрофильный конгломерат с различными инвестиционными целями, однако весьма небогатым опытом успешных выходов из капитала компаний, ведущих к дополнительным дивидендам. Кроме того, сокращение чистого долга не будет таким большим, как от продажи всей 52%-й доли в "Детском мире" стратегическому инвестору. Мы по-прежнему считаем укрепление акций AFKS на фоне обратного выкупа акций возможностью для выхода из этих бумаг", - пишет он.

Относительно "Детского мира" аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис, считает, что единственной причиной для инвесторов оставаться в акциях компании является двухзначная дивидендная доходность. "Мы считаем этот диапазон справедливым для миноритарных акционеров: он предполагает 2020П EV/EBITDA на уровне 5,0-5,2x, дивидендную доходность на уровне 12,6-11,9% по итогам 2019 г. при росте выручки на 13% и рентабельности EBITDA 11,3% в 2020 г. Тем не менее, мы считаем, что сильная дивидендная доходность в двузначном выражении является единственной причиной для инвесторов оставаться в акциях компании. В то же время риск навеса акций "Детского мира" со стороны АФК "Система" и РКИФ, вероятно, сохранится на рынке в дальнейшем, сдерживая потенциал роста этих бумаг, на наш взгляд. Более того, тот факт, что АФК "Система" перестала контролировать самый быстрорастущий и генерирующий денежные средства актив (до выплаты дивидендов, дата отсечения по которым назначена на декабрь), может указывать на стратегические проблемы,

связанные с DSKY, такие как непростая демографическая ситуация и рост конкуренции со стороны федеральных торговых сетей и онлайн торговли", - говорится в обзоре.