Не предвидится весомых драйверов для возобновления серьезного снижения доходностей ОФЗ - Уралсиб

В ближайшее время не предвидится весомых драйверов для возобновления серьезного снижения доходностей ОФЗ, на фоне риска сохранения рыночной волатильности инвесторы сейчас будут предпочитать защитные активы, например, "флоатеры", сообщается в обзоре Уралсиба.

Прошлую неделю кривая ОФЗ завершила ростом доходностей на 5–10 б.п. Потери начала недели во многом были восстановлены благодаря наметившемуся спросу на рубль, который по итогам пяти рабочих дней немного укрепился.

"Однако в ближайшее время мы не видим весомых драйверов для возобновления серьезного снижения доходностей ОФЗ, которые сейчас составляют 5,85% годовых для одного года, 6,2% – пяти лет, 6,5% – десяти лет и 6,7% – пятнадцати лет. Вероятно, что на фоне риска сохранения рыночной волатильности инвесторы сейчас будут предпочитать защитные активы, например, "флоатеры". Объема линкера, доступного для первичного предложения, сейчас уже нет, а объем каждого из двух размещенных выпусков составляет порядка 150 млрд руб. Минфин может в ближайшее время как предложить новый линкер, так и допвыпуск размещенных, второй вариант нам представляется предпочтительным в целях повышения ликвидности бумаг", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.