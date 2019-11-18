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Главная / Мнения аналитиков / Риторика по торговым переговорам между США и Китаем определит динамику рубля - "Нордеа Банк"
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18 ноября 2019 года 11:48
Риторика по торговым переговорам между США и Китаем определит динамику рубля - "Нордеа Банк"
Риторика по торговым переговорам между США и Китаем остаётся в центре внимания участников рынка и определит динамику рубля, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Российская валюта начинает неделю вблизи 64 в паре с долларом и в середине диапазона 70-71 в паре с евро. Данные уровни по российской валюте выглядят весьма сбалансированными при текущей относительно спокойной конъюнктуре на внешних площадках. Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику (важные данные – PMI в Европе, протоколы предыдущих заседаний ЕЦБ и ФРС – начнут поступать только во второй половине недели) , поэтому геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках. Риторика по торговым переговорам остаётся в центре внимания участников рынка. Она и определит динамику рубля, указывают аналитики "Нордеа Банка". Сообщения, поступившие по торговым переговорам в последние дни, вновь не добавили конкретики, как следствие, рынок преимущественно остается в "боковом" тренде. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу. Дальнейшие признаки стабилизации ситуации в Европе могут умеренно поддержать европейскую валюту.
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