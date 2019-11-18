Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему двигают рынки - "БКС Глобал Маркетс"

Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему двигают рынки, но оптимизм может оказаться неустойчивым, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Инвесторы будут пристально следить за новостным потоком в отношении торговых переговоров США и Китая, которые остаются главным драйвером даже в отсутствие реального прогресса. Однако оптимизм, возникший на прошлой неделе, может оказаться преждевременным, поскольку экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу уже неоднократно выступал с позитивными заявлениями прямо перед тем, как переговоры в очередной раз проваливались, а вопрос отмены пошлин остается камнем преткновения. Тем не менее, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс", некоторые инвесторы по-прежнему верят в то, что торговая сделка все же будет заключена, и осторожные покупки ограничат масштаб возможной просадки.