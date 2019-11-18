ОФЗ срочностью 5–10 лет смотрятся интересно для покупки - Промсвязьбанк

Спрос на ОФЗ будут формировать приток ликвидности в банковскую систему РФ по бюджетному каналу, возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6,0%, замедление инфляции ниже 3% и сезонное укрепление рубля в начале следующего года. Подешевевшие на прошлой неделе ОФЗ срочностью 5–10 лет смотрятся интересно для покупки, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Подешевевшие в начале прошлой недели ОФЗ довольно быстро нашли покупателей и в четверг-пятницу котировки гособлигаций частично восстановились. В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. - до 6,47% годовых. За неделю же рост доходности 10-летних ОФЗ составил 9 б.п., 5-летних – 5 б.п. Коррекция на рынке рублевых облигаций проходила на росте опасений исчерпания положительного эффекта от снижения ключевой ставки, а также на фоне рост доходности евробондов развитых стран с начала ноября.

"На горизонте ближайших 3-6 месяцев мы сохраняем ожидания по снижению доходности 10-летних ОФЗ до 6,25% годовых. Спрос на ОФЗ будут формировать следующие факторы: приток ликвидности в банковскую систему РФ по бюджетному каналу, возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6,0%, замедление инфляции ниже 3% и сезонное укрепление рубля в начале следующего года", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Минфин на прошлой неделе сообщил об исполнении федерального бюджета за 10 месяцев 2019 г. с профицитом 3,1 трлн руб., что соответствует уровню прошлого года. Расходы в сентябре и октябре выросли до 1,47 и 1,55 трлн руб. соответственно по сравнению с 1,32 трлн в среднем за первые 8 месяцев текущего года. В ноябре–декабре по плану остается профинансировать госрасходы на 4,4 трлн руб. (по 2,2 трлн руб. в месяц). Увеличение бюджетных расходов будет стимулировать приток ликвидности в банковскую систему, что поддержит спрос на ОФЗ и корпоративные бонды.

Подешевевшие на прошлой неделе ОФЗ срочностью 5–10 лет смотрятся интересно для покупки, отмечает Дмитрий Монастыршин.