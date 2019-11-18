Торговый диапазон USD/RUB составляет 63,50-64,50, EUR/RUB - 70,00-71,30 - Банк "Русский Стандарт"

В случае подписания торгового соглашения между США и Китаем и при сохранении торгового диапазона нефти марки Brent в диапазоне $60-62/баррель рубль может существенно укрепиться, говорится в комментарии Банка "Русский Стандарт". Торговый диапазон для USD/RUB составляет 63,50-64,50, торговый диапазон EUR/RUB - 70,00-71,30.

Текущая неделя обусловлена входом российского рынка в налоговый период. Ноябрьский объем выплат в бюджет будет существенно меньше октябрьского (1,7 трлн руб. против 2,2 трлн руб.). На российский рубль будут оказывать давление валютные интервенции Банка России, где в этом месяце они больше, чем в предыдущем (228,2 млрд руб. против 212,70 млрд руб.).

В числе внешних факторов, которые будут давить на рубль - поступление противоречивых сообщений о торговых переговорах Соединенных Штатов с Китаем, продолжающиеся протесты в Гонконге, которые могут сократить рискованные операции в валютах развивающихся стран и повлечь за собой уход в безопасные активы. Выше $60/баррель - позиция, которую удерживает нефть на фоне надежд на продолжение сокращения добычи ОПЕК после того, как организация снизила прогноз мирового спроса на нефть в грядущем году. В случае подписания торгового соглашения и при сохранении торгового диапазона нефти марки Brent в диапазоне $60-62/баррель рубль может существенно укрепиться, считает директор департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Торговый диапазон USD/RUB составляет 63,50-64,50, торговый диапазон EUR/RUB - 70,00-71,30.