Сформирован умеренно позитивный взгляд по рублю - БКС

На предстоящей неделе рубль получит поддержку со стороны налогового периода, продолжающиеся притоки капитала на отечественный фондовый и долговой рынки также позволяют сформировать по рублю умеренно позитивный взгляд, сообщается в комментарии БКС.

Российская валюта полностью отыграла снижение первой половины недели, ускорившись в пятницу вечером благодаря тому, что нефть преодолела отметку 63, обновив максимум с конца сентября.

На предстоящей неделе рубль получит поддержку со стороны налогового периода. Кроме того, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, продолжающиеся притоки капитала на отечественный фондовый и долговой рынки позволяют сформировать по рублю умеренно позитивный взгляд.

"Пара USD/RUB вернулась в диапазон 64,1-63,6. Волатильность в последние недели усилилась, что "вылилось" в глубокие "проколы" сначала нижней, а потом и верхней границ канала. Сейчас вероятность вновь немного сместилась в сторону пробоя консолидации вниз с ускорением к 62,5 благодаря перевесу позитивных драйверов", - отмечает С. Гайворонский.