Фондовые индексы начнут торги понедельника в "плюсе" - ИК "Велес Капитал"

Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения настроений как на мировых фондовых, так и на нефтяных площадках, в связи с чем, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, начнут торги в "плюсе". В дальнейшем индикаторы могут "залечь в боковик" в ожидании новых торговых и макроэкономических сигналов. День в целом обещает быть спокойным на события, поэтому инвесторы в США могут зафиксировать часть полученной в пятницу прибыли.