По индексу Мосбиржи пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи сдержанным приростом, позитивная среднесрочная техническая картина в нем пока сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent после пятничного вечернего прироста прибавили в цене 0,06%. Фьючерсы на золото подешевели на 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2940-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет пятничное вечернее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Рублевый индекс Мосбиржи сумел нащупать поддержку примерно на 3-3,5% ниже недавнего ноябрьского исторического максимума. Несмотря на существенное недельное падение в нем пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Она бы ухудшилась до нейтральной в случае просадки ниже ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 2900 пунктов".

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на переменчивую динамику нефтяных фьючерсов.