Нефть останется в зоне 61-63 долларов/баррель - Промсвязьбанк

При текущем раскладе, без особых подробностей и "тайминга", нефть останется в зоне 61-63 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Нефть консолидируется на уровне 63,3 долл./барр. после роста почти на 2% в пятницу (по данным на закрытие) вследствие позитивных комментариев от представителей США и КНР о ходе торговых переговоров.

"Тем не менее, существенных подвижек, кроме словесных, не видим, поэтому настроены скептически в отношении способности нефти пойти сильно выше. То есть при текущем раскладе, без особых подробностей и "тайминга", нефть останется в зоне 61-63 долл./барр., на наш взгляд. Спекулянты, впрочем, улучшили сантимент в отношении нефти, подняв чистые длинные позиции до уровней начала лета и в целом наращивают позиции 4 недели подряд", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.