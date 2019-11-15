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15 ноября 2019 года 20:01

Рынок акций РФ завершил пятницу ростом во главе с "Яндексом" вслед за миром, неделя закрылась снижением

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом вслед за мировыми площадками и подросшей нефтью на оптимистичных заявлениях относительно торговой сделки США и Китая; лидерами роста выступили бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2934,82 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1449,42 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 63,79 рубля (-0,19 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС потеряли по 1,3%.

Выросли в пятницу акции "Яндекса" (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%).

Поддержку акциям "Яндекса" оказал ряд новостей. Накануне после завершения саммита БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство заинтересовано в притоке и сохранении иностранных инвестиций и постарается найти гибкий инструмент регулирования IT-рынка без ущерба иностранным участникам.

Кроме того, по сообщению газеты "Ведомости", "Яндекс", застройщик ПИК и производитель устройств для "умного" дома Rubetek 15 ноября начали продажи совместно созданной системы управления "умным" домом "ПИК.смарт".

Подешевели рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Акции "Газпрома" (-0,1%) оставались под давлением продавцов на фоне новостей среды об отмене намеченного на эту неделю размещения евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины". В четверг вышел финотчет "Газпрома" за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль выросла на 10% (до 434,937 млрд рублей - максимума за 6 лет), что поддержало котировки.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%), растет вечером Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,01-0,5%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%, обновив максимум выше 3110 пунктов) после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать, пишет MarketWatch.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии: показатель в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

В США вышли неплохие данные по розничным продажам (показатель вырос в октябре на 0,3% при прогнозах роста на 0,2%), но разочаровала статистика по промпроизводству - показатель в октябре упал на 0,8% (максимальное сокращение с мая 2018г) при прогнозах снижения на 0,4%.

Нефть вечером в пятницу возобновила подъем после снижения на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти выросли сильнее ожиданий, а добыча нефти достигла нового максимума); цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,63 за баррель (+0,6% и -0,1% накануне), январская цена WTI - $57,22 за баррель (+0,6% и -0,6% в четверг).

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, рынки попытались подрасти на заявлении советника президента США по экономике Кадлоу о том, что первый этап торговых переговоров с Китаем близок к завершению. Однако за последний год инвесторы не раз слышали такие новости, в которых отсутствует конкретика. Негативной новостью для инвесторов стало то, что сенаторы США требуют специального расследования событий в Гонконге. Судя по этим новостям, в ближайшие дни взаимная риторика США и Китая может ужесточиться, считают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций завершил пятницу ростом индексов ввиду умеренного оптимизма за рубежом. Лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" и "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) на фоне новостей, что компании совместно с Rubetek запустили систему умного дома "ПИК.Смарт".

В США индексы продолжили покорять новые вершины на оптимизме после заявлений Кудлоу относительно скорого заключения торговой сделки США-КНР. Кроме того, вышла в "плюс" нефть после локального снижения, вызванного ежемесячным отчетом Международного энергетического агентства: в ведомстве повысили прогноз по росту предложения нефти вне ОПЕК в следующем году с 2,2 млн до 2,3 млн баррелей в сутки, усилив опасения инвесторов относительно избыточности добычи.

Спекуляции в отношении торгового вопроса продолжаются, однако стоит отметить, что на данный момент все ограничивается словами. Дата и место подписания торгового соглашения между США и Китаем по-прежнему не определено, в связи с чем неопределенность ограничивает покупки.

Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2910-2960 пунктов. Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2900 и 1435 пунктов, пробитие которых откроет перед индексами новые горизонты снижения и будет свидетельствовать о переходе к краткосрочному нисходящему тренду, считает Кожухова.

По словам аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, в пятницу новостной фон был противоречивым. С одной стороны, внешние настроения умеренно позитивны - накануне официальный представитель Белого дома заявил, что США и Китай приближаются к подписанию первого этапа всеобъемлющего соглашения. С другой - покупки на российском рынке сдержаны из-за возвращения в новостной фон санкционной темы - 20 ноября международный комитет Сената американского Конгресса проведет слушания, посвященные политике США в отношении России, где среди прочего могут обсуждаться новые антироссийские санкции.

Впрочем, инвесторы вряд ли склонны переоценивать данные угрозы, и в случае появления яркого общерыночного позитива рынок не останется в стороне от "risk on". К тому же от ухода ниже текущих уровней отечественный рынок удерживает нефть, стоимость которой удержится на будущей неделе выше уровня $60 за баррель Brent. Этому способствуют ожидания продления сделки ОПЕК+ в конце года. Также вероятно, что Саудовская Аравия в ближайшее время может поддерживать ценовую конъюнктуру нефти перед IPO Saudi Aramco.

В целом, будущая неделя на российском рынке акций должна пройти более или менее спокойно. Индекс МосБиржи может демонстрировать боковую динамику в рамках значений 2915-2975 пунктов. Инвесторы будут ждать появления в информационном поле конкретики относительно сроков и места подписания первой фазы торговой сделки США и Китая, считает Дейнека.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, небольшое давление на акции оказал укрепившийся рубль на ожиданиях повышенного спроса в связи с налоговым периодом. Отечественные финансовые инструменты остаются довольно привлекательными, что обеспечивает рынок притоком новых средств. Впрочем, российский платежный баланс также сохраняет положительное значение. Из текущих факторов можно отметить ослабление американской валюты на глобальном рынке. На предстоящей неделе повышается вероятность поступления конкретики по текущим торговым переговорам США и КНР: если все же будет назначена дата подписания первой фазы, то это станет позитивом для всех рискованных активов и валют развивающихся стран.

Российский рынок достиг цели коррекции в диапазоне 2900-2920 пунктов по индексу МосБиржи и ждет повода для возобновления роста. Торговые переговоры США и КНР остаются главной идеей рынков. Однако время для подписания первой фазы соглашения неумолимо истекает. Поэтому ближайшие одна-две недели будут критичными, иначе встреча лидеров двух государств отложится до 2020 года. В ожидании новостей о переговорах российский рынок продолжит консолидацию, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+5,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,8%), ПАО "Красноярскэнергосбыт" (MOEX: KRSB) (+4,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,6%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%), "Группы компаний ПИК" (+2,9%).

Подешевели акции "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-7,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-5,2%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,3%).

Скорректированная EBITDA En+ Group, объединяющей "РусАл" и "Евросибэнерго", за 9 месяцев 2019 года составила $1,617 млрд, что на 38,2% ниже уровня аналогичного периода 2018 года, сообщила накануне компания. Снижение в основном вызвано динамикой цен на алюминий.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,573 млрд рублей (из них 22,159 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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