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15 ноября 2019 года 19:41

Рынок акций РФ на неделе скорректировался от максимумов после 4-недельного ралли

Рынок акций РФ на прошедшей неделе скорректировался вниз после 4-недельного ралли, которое вывело индекс МосБиржи на исторический максимумы выше 3000 пунктов. Откату способствовало ухудшение внешней конъюнктуры из-за неопределенности с торговыми переговорами США и Китая, что спровоцировало частичную фиксацию прибыли игроками в секторе рисковых активов.

Тем не менее, компания EPFR Global зафиксировала приток западного капитала в российские активы. Так, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 7 по 13 ноября составил порядка $140 млн, неделей ранее приток составил $50 млн (третья неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, тоже был зафиксирован приток на уровне $60 млн (рекордный приток с середины июля) против оттока $20 млн неделей ранее.

В период с 11 по 15 ноября индекс МосБиржи снизился на 1,3% и составил 2934,82 пункта, индекс РТС потерял также 1,3% и достиг 1449,42 пункта на фоне стабилизации доллара на уровне 63,63 руб./$1 (-1 копейка) и неизменности январской нефти Brent в районе $62,6 за баррель (+0,1%).

Рынок акций РФ начал торговую неделю со снижения вслед за мировыми площадками из-за резкого усиления напряженности в Гонконге (полиция использовала против демонстрантов боевое оружие и слезоточивый газ) и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; индекс МосБиржи просел к 2960 пунктам. Ранее официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора. Однако президент США Дональд Трамп 8 ноября неожиданно заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию и что китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В аутсайдерах выступили акции Polymetal (-2,3%) и "Норникеля" (-2,2%) на фоне падения цен на никель, а в лидерах роста - акции ВТБ (+2,1%), отыгравшие неплохой отчет за III квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 42%, до 51,2 млрд рублей) и обновившие максимумы с мая 2006 года акции "Сургутнефтегаза" (+4,1%) без новостей. Нефть Brent стабилизировалась у $62,6 за баррель, подогретая статистикой Baker Hughes (число активных нефтяных буровых в США снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок).

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение, несмотря на утренние попытки отскока вслед за мировыми площадками в ожидании выступления президента США Трампа, от которого ждали прояснения вопроса с торговыми переговорами между США и Китаем, а также о пошлинах в отношении ЕС. Индекс МосБиржи просел к 2950 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" (-1,2%) и упавшие акции "Норникеля" (-2,6%) из-за отката цены никеля в Лондоне до минимума с августа на новостях, что Индонезия снимает временные ограничения на экспорт никелевой руды. Фаворитами выступили бумаги "Ростелекома" (+6,1%) в преддверии совета директоров компании по вопросу дивидендов и покупке 100% Tele2.

Нефть Brent осталась в районе $62,6 за баррель. Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ на предстоящем 5-6 декабря заседании не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи.

В среду рынок акций откатился к уровням начала ноября на фоне снижения мировых площадок из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, вечером снижение замедлилось благодаря отскоку нефти вверх на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Трамп заявил, что США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки. Нефть Brent на этом фоне опускалась в район $61,2 за баррель, однако вечером отскочила обратно к $62,6 за баррель на новостях, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти в следующем году странами, не входящими в картель.

Индекс МосБиржи просел к 2930 пунктам, а лидерами отката стали бумаги "Ростелекома" (-3,1%) из-за решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев (решение разовое и связано с необходимостью выплатить 42 млрд рублей в рамках сделки по покупке Tele2 к середине первого квартала 2020 года). Акции "Газпрома" (-2,1%) упали из-за решения концерна отменить намеченное на неделе размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины".

В четверг рынок акций РФ снизился пятые торги подряд вслед за мировыми фондовыми площадками из-за слабой статистики в Азии и неопределенности с торговыми переговорами США и Китая. Индекс МосБиржи просел к 2920 пунктам, а локомотивом отката вновь выступили бумаги "Газпрома" (-1,4%), причем снижение было сглажено неплохим отчетом концерна за 9 месяцев по РСБУ (чистая прибыль выросла на 10%, до 434,937 млрд рублей - максимум за 6 лет).

ВВП Японии в III квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год, ожидался рост на 0,8%) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей. В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре сильнее прогнозов - до 4,7% и 7,2% соответственно.

Источники СМИ сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов (например, по объему закупок Китаем сельскохозяйственных товаров из США). Нефть Brent во время российских торгов поднималась до $63 за баррель на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США на 0,541 млн баррелей.

Однако вышедшие позже вечером данные Минэнерго США показали рост запасов нефти сильнее прогнозов и увеличение резервов бензина, при прогнозах их сокращения, что оказало давление на котировки сырья.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, но президент Трамп пока не готов его подписать.

Индекс МосБиржи смог отскочить выше 2930 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+3,7%). Нефть Brent опускалась днем ниже $62 за баррель, отыгрывая статистику Минэнерго США (добыча нефти за неделю выросла на 200 тыс. б/с - до рекордных 12,8 млн б/с), но к вечеру вернулась на прежний уровень $62,6 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-9%), "Газпрома" (-7%), "МРСК Сибири" (-7%); лучше рынка оказались акции "Селигдара" (+13%), "Группы компаний ПИК" (+6%), ADR Qiwi (+5%).

Рынок акций РФ в третьей декаде ноября может продолжить попытки роста в ожидании оптимистичных новостей о торговых переговорах США-КНР. Коридор движения индекса МосБиржи может составить 2900-3000 пунктов, для индекса РТС - 1400-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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