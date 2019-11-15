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15 ноября 2019 года 19:10

Боковая динамика евробондов РФ сменилась в четверг ценовым ростом, который сошел на нет в пятницу

Москва. 15 ноября. Боковая динамика российских еврооблигаций, доминировавшая на рынке большую часть недели, в четверг, 14 ноября, сменилась умеренным ценовым ростом, который в пятницу сошел на нет. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали умеренный рост котировок по итогам пяти дней, что привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Из-за праздничного дня в США (День ветеранов) торги отечественными бумагами в понедельник проходили в основном в первой половине дня, а после обеда активность участников рынка практически полностью замерла. При этом рынок не демонстрировал яркой динамики, поскольку, с одной стороны, не было каких-то значимых негативных факторов, способных вызвать активизацию продавцов, а с другой - ему сложно было продолжать движение вверх без сильных новых драйверов в условиях и так уже довольно высоких ценовых уровней.

Во вторник расстановка сил на мировых долговых рынках не претерпела значимых изменений; глобальные инвесторы не предпринимали активных действий в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговой сделки с Китаем. При этом котировки базовых активов - US Treasuries - в целом были относительно стабильными и не давали поводов для игры в ту или иную сторону.

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник вечером Трамп сказал, что торговое соглашение первого этапа может быть подписано в скором времени, но он примет его только в том случае, если оно будет выгодно для американских работников и предприятий. При этом американский президент заявил, что Соединенные Штаты повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей торговой сделки, что также разочаровало инвесторов.

Таким образом, на мировых рынках капитала в середине недели наблюдался выход инвесторов из рисковых активов, что выражалось в активизации продавцов на фондовых и товарных биржах. При этом вырос спрос участников рынка на "защитные активы", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, российские евробонды оказались под влиянием двух противоположно направленных факторов - растущих в цене базовых активов и "бегства инвесторов от риска". В итоге их динамика 13 ноября оказалась в боковом диапазоне, поскольку участники рынка посчитали эти факторы компенсирующими друг друга.

Однако уже в четверг инициатива на мировых долговых рынках перешла к покупателям благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне роста оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем. При этом поддержку отечественным евробондам, которые выступали лидерами роста среди долговых бумаг развивающихся стран, оказывали также такие факторы, как позитивный внешнеполитический фон в отношении России, а также сильные кредитные страновые показатели, что делает наши суверенные долговые бумаги привлекательными для инвесторов.

Оптимизмом глобальных инвесторов зарядили заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения. Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Вместе с тем в последний день недели активность покупателей на мировых долговых площадках снизилась, и динамика котировок вновь оказалась зажатой в боковом диапазоне.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,17% и составила 114,25% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 базисных пункта и 15 ноября составил 106 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,61% (их доходность снизилась на 4,5 пункта - до 4,055% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,62% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта - до 201 базисного пункта), с погашением в 2047 году - на 1,18% (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,07% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,48%, подорожав до 107,77% от номинала (его доходность снизилась на 7,5 пункта и составила 3,095% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,26%, до 110,42% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 2,98% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,1%, до 109,56% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 4 пункта и составил 64 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будут препятствовать как сохраняющаяся неопределенность в отношении заключения торговой сделки между США и Китаем, так и ожидания участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.


Опубликовано: /Финмаркет/
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