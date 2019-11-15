Аналитики ГК "ФИНАМ" считают покупку акций Activision Blizzard на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей; целевая цена составляет $62, отмечается в пресс-релизе "ФИНАМа".

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций Activision Blizzard (ATVI) - одного из ведущих мировых производителей видеоигр с рыночной капитализацией более $40 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $62 при текущей рыночной оценке около $52,5, потенциал роста - 18,1%.

Activision Blizzard (ATVI) - один из ведущих мировых производителей видеоигр. Игротека компании включает несколько сотен наименований, среди которых наибольшую популярность имеют игры серий Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и Skylanders, а также Destiny и Overwatch. В 2016 году Activision Blizzard поглотила ирландского разработчика мобильных игр King Digital Entertainment; в результате сделки в ее портфолио добавилось еще более 200 игр, в том числе самые известные и при этом входящие в пятерку самых прибыльных мобильных игр в США - головоломки Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В настоящее время игровая аудитория Activision Blizzard превышает 300 млн. пользователей; капитализация компании - около $42 млрд.

Последние годы были весьма успешными для мировой индустрии видеоигр, и игры Activision Blizzard неизменно пользовались большой популярностью среди пользователей. И на этом фоне компании удавалось демонстрировать хорошие финансовые результаты, регулярно устанавливая рекорды по выручке и прибыли. Между тем этот год выдался весьма непростым для глобальной индустрии видеоигр в целом и Activision Blizzard, в частности, поскольку существенный рост экономических, политических и других рисков в мире негативно отразился на показателях потребительского доверия и, как следствие, на желании людей увеличивать траты на развлечения.

По мнению экспертов ГК "ФИНАМ", плюсом Activision Blizzard является сильный баланс, а также способность генерировать неплохие денежные потоки. Компания завершила III квартал, имея на счетах $4,94 млрд денежных средств при долгосрочном долге $2,67 млрд. В январе-сентябре Activision Blizzard сгенерировала операционный денежный поток в объеме $913 млн (рост на 15,4% г/г) и направила $79 млн на капвложения. Ранее в этом году руководство компании повысило размер годового дивиденда на 9%, до 37 центов на акцию (соответствует дивидендной доходности на уровне около 0,7%) и объявило новую двухлетнюю программу выкупа акций объемом $1,5 млрд.

"Мы с оптимизмом смотрим на долгосрочные перспективы Activision Blizzard, хотя результаты нынешнего года, вероятно, будет довольно слабыми, учитывая сохраняющиеся негативные тенденции в мировой экономике. При этом мы считаем покупку акций Activision Blizzard на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей. Целевая цена составляет $62", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов.