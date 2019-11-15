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15 ноября 2019 года 15:35

Рубль днем немного повышается к доллару и евро вслед за позитивной динамикой валют ЕМ

Москва. 15 ноября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне небольшой позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,46 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки - до 66,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,2 копейки, до 63,8881 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,5 копейки, до 70,4111 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшой позитивной динамики валют emerging markets. При этом опережающий рост рубля к доллару связан со снижением котировок американской валюты к большинству мировых валют на рынке Forex на возобновлении надежд на позитивный исход торговых переговоров между США и Китаем. Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования. Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Трейдеры также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в бюджетном комитете Конгресса. Пауэлл сказал в четверг, что слабость производственного сектора не отразилась на всей экономике в целом. Днем ранее в ходе выступления в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса он повторил, что ФРС необходимо увидеть существенные изменения текущих условий, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

"Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с долларом российская валюта вернулась ниже отметки 64 руб./$1, а в паре с евро остается внутри диапазона 70-71 руб./EUR1. В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют. Движение валют развивающихся рынков, за которым, как правило, следует и рубль, определяется преимущественно риторикой по торговле, которая в последние сутки была чуть более оптимистичной. В то же время конкретика по срокам заключения первой фазы сделки фактически отсутствует, поэтому мы рассматриваем текущий оптимизм как временный. Умеренную поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые сохраняются выше отметки $60 за баррель с начала ноября. Внутренние факторы не формируют существенных позитивных или негативных драйверов для рубля", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"...Рубль вновь вошел в тренд на укрепление, легко справившись с отметкой 64 руб./$1 и поселившись в районе 63,85 руб./$1. В целом, торговый диапазон 63-64 руб./$1 остается актуальным и выглядит пока довольно устойчивым. Учитывая, что на дворе уже середина ноября и до сих пор традиционной сезонной спекулятивной атаки на рубль не произошло, вряд ли она состоится в оставшиеся недели до того, как биржи США и Европы уйдут на рождественские каникулы. В паре с евро рубль выглядит намного скучнее, фактически едва ли сдвинувшись в ту или иную сторону по сравнению со вчерашними отметками и торгуясь по 70,36 руб. /EUR1", - полагает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

"Сегодня стартует ноябрьский налоговый период. Пик налоговых выплат в этом месяце традиционно приходится на 25-28 число, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, причем в ноябре традиционно общий объем выплат составляет меньше привычного (по нашей оценке, в этом месяце в период 25-28 числа объем платежей составит 1,1 трлн рублей). Напомним, что согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи $62 за баррель и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб./$1. Сегодня ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 64 руб./$1. На горизонте недели видим основания для повторного ухода выше этой отметки", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать спад за неделю на фоне признаков достаточного предложения на мировых рынках. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК понизилась на 0,59% - до $61,91 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,28% - до $56,72 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, прогнозирует, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году вырастут на 1,8 млн б/с. В 2020 году, как ожидается, поставки вырастут на 2,3 млн б/с.

При этом МЭА сохраняет свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1 млн б/с - до 100,3 млн б/с, говорится в отчете.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего дня - 6,74%, 6,79% и 6,81% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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