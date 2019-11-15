До конца года алюминий будет торговаться в узком диапазоне 1700-1800 долларов/тонну - Промсвязьбанк

Цены на алюминий реагируют на переоценку будущих перспектив глобальной экономики и, вероятно, в следующем году останутся на текущих уровнях из-за отсутствия сильных драйверов для разворота вверх, а до конца года алюминий будет торговаться в узком диапазоне 1700-1800 долларов/тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

В текущих же условиях угрозой для перспектив цен на металл становится превышение предложения над спросом по итогам 2019 года. Замедление производства рафинированного алюминия в Китае и маловероятные перспективы его восстановления, несмотря на возобновление работы предприятий после тайфуна ранее в этом году, не перекроют падающее потребление. При этом ожидается, что со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с неэффективными/нелегальными предприятиями.

По итогам года замедление спроса на алюминий в Китае может составить до 1-2% и на такую же величину, но снизиться вне КНР. Продолжающиеся переговоры по заключению новых контрактов в США уже привели к снижению премии к ценам на алюминий, что можно считать подтверждением опасений ухудшения спроса в будущем году. Сейчас на американском рынке продолжается снижение продаж автомобилей.

В минус ценам сыграл и рост запасов на биржах.

"Вероятно, до конца года алюминий будет торговаться в узком диапазоне 1700-1800 долларов/тонну", - предполагают в Промсвязьбанке.