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15 ноября 2019 года 16:27

Российский рынок акций пока продолжит консолидацию - "Открытие Брокер"

Российский рынок достиг цели коррекции в диапазоне 2900-2920 пунктов по индексу Мосбиржи и ждёт повода для возобновления роста. Торговые переговоры США и КНР остаются главной идеей рынков. Однако время для подписания первой фазы соглашения неумолимо истекает, поэтому ближайшие 1-2 недели будут критичными, иначе встреча лидеров двух государств отложится до 2020 года. В ожидании новостей о переговорах российский рынок акций продолжит консолидацию, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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