Средняя цена золота в 4 квартале 2019 года составит $1486 - Промсвязьбанк

Сохраняющаяся неопределенность в отношениях США и Китая и угроза замедления мировой экономики удерживают золото в диапазоне 1450-1500 долларов, средняя цена золота в 4 квартале 2019 года составит 1486 долларов за унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В последние две недели цены на золото вернулись к уровням начала августа текущего года (район 1450 долларов/унцию). Восстановлению спроса на рисковые активы и падению цен на драгоценный металл способствовали сообщения о продвижении переговоров между США и Китаем, что отразилось на снижении вложений в золотые ETF фонды и закрытии части длинных позиций участниками рынка, отмечают аналитики банка.

По данным WGC, именно приток в ETF обеспечил значительный вклад в динамику спроса на золото в 3 квартале 2019 года. В то же время спрос на ювелирные изделия находится на минимуме с 1 квартала 2016 года (сказались высокие цены и пошлины на импорт в Индии).

После действий ФРС поддержку не оказывают и реальные процентные ставки, сместившиеся на положительную территорию. Однако сохраняющаяся неопределенность в отношениях США и Китая и угроза замедления мировой экономики удерживают золото в диапазоне 1450-1500 долларов.

"По нашим прогнозам, средняя цена золота в 4 квартале 2019 года составит 1486 долларов за унцию", - указывают специалисты Промсвязьбанка.