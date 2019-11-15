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15 ноября 2019 года 14:59
На российский рынок акций возвращаются призраки санкционных угроз - БКС
В пятницу российский рынок акций демонстрирует разнонаправленные движения, участники торгов соблюдают осторожность в конце недели на фоне противоречивых сигналов новостного фона, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. С одной стороны, внешние настроения умеренно позитивны - накануне официальный представитель Белого дома заявил, что США и Китай приближаются к подписанию первого этапа всеобъемлющего соглашения. С другой стороны, покупки на российском рынке сдержанны из-за возвращения в новостной фон санкционной темы - 20 ноября международный комитет Сената американского Конгресса проведет слушания, посвященные политике США в отношении России, где среди прочего могут обсуждаться новые антироссийские санкции. "Впрочем, по нашему мнению, инвесторы вряд ли склонны переоценивать данные угрозы и в случае появления яркого общерыночного позитива наш рынок не останется в стороне risk on, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - К тому же от ухода ниже текущих уровней отечественный рынок удерживает нефть, стоимость которой, по нашим оценкам, удержится на будущей выше уровня $60 за баррель. Этому способствуют ожидания продления сделки ОПЕК+ в конце года. Также мы считаем, что Саудовская Аравия в ближайшее время может поддерживать ценовую конъюнктуру нефти перед IPO Saudi Aramco". В целом, по мнению Сергея Дейнеки, будущая неделя на российском рынке акций должна пройти более или менее спокойно. Индекс Мосбиржи может демонстрировать боковую динамику в рамках значений 2915-2975 пунктов. Инвесторы будут ждать появления в информационном поле конкретики относительно сроков и места подписания первой фазы торговой сделки США и Китая.
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15 ноября 2019 года 20:01
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом во главе с "Яндексом" вслед за миром, неделя закрылась снижением
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом вслед за мировыми площадками и подросшей нефтью на оптимистичных заявлениях относительно торговой сделки США и Китая; лидерами роста выступили бумаги "Яндекса". читать дальше
.15 ноября 2019 года 19:50
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.15 ноября 2019 года 19:41
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.15 ноября 2019 года 19:10
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.15 ноября 2019 года 18:05
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.15 ноября 2019 года 17:20
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают покупку акций Activision Blizzard на текущих уровнях интересной среднесрочной инвестиционной идеей
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.15 ноября 2019 года 16:44
Цены на алюминий реагируют на переоценку будущих перспектив глобальной экономики и, вероятно, в следующем году останутся на текущих уровнях из-за отсутствия сильных драйверов для разворота вверх, а до конца года алюминий будет торговаться в узком диапазоне 1700-1800 долларов/тонну, сообщается в... читать дальше
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.15 ноября 2019 года 16:12
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.15 ноября 2019 года 15:54
На следующей неделе котировки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне 61-64 доллара/баррель, особых драйверов для выхода за пределы этого диапазона нет, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent остается заложницей новостей относительно торгового соглашения между США и КНР.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 15:35
Москва. 15 ноября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне небольшой позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.15 ноября 2019 года 15:31
Противоречивая информация не способствует формированию определенного тренда на рынке акций - УК "Райффайзен Капитал"
Противоречивая информация, с которой приходится работать инвесторам, не способствует формированию определенного тренда - ни на рост, ни на падение. Для российского рынка акций дополнительными драйверами для роста остаются довольно сильная нефть, а также продолжающиеся третью неделю притоки в... читать дальше
.15 ноября 2019 года 14:32
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.15 ноября 2019 года 14:00
aiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 2,90 рубля за штуку. читать дальше
.15 ноября 2019 года 13:34
Потенциал роста котировок GDR Системы в краткосрочной перспективе ограничен, несмотря на возможную продажу "Детского мира" - Альфа-банк
Потенциал роста котировок GDR Системы в краткосрочной перспективе ограничен, несмотря на возможную продажу "Детского мира", сообщается в обзоре Альфа-банка. В целом, учитывая отсутствие точной информации о цене и структуре сделки, на данный момент эксперты инвестбанка считают новость НЕЙТРАЛЬНОЙ... читать дальше
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