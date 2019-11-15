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15 ноября 2019 года 13:34
Потенциал роста котировок GDR Системы в краткосрочной перспективе ограничен, несмотря на возможную продажу "Детского мира" - Альфа-банк
Потенциал роста котировок GDR Системы в краткосрочной перспективе ограничен, несмотря на возможную продажу "Детского мира", сообщается в обзоре Альфа-банка. В целом, учитывая отсутствие точной информации о цене и структуре сделки, на данный момент эксперты инвестбанка считают новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Детского мира. "С точки зрения акционеров Детского мира, мы считаем, что основные вопросы по сделке связаны со следующими моментами: 1) будет ли оценка стоимости сделки сильно превышать текущую цену на рынке; 2) возможности по выходу для миноритарных акционеров: если два совладельца поделят между собой 52% акций, сделка может быть структурирована без оферты миноритарным акционерам; 3) последующая продажа доли РКИФ (14%), так как фонд мог планировать выйти из Детского мира вместе с АФК “Система”", - отмечают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. С точки зрения акционеров АФК “Система”, продажа Детского мира считается одним из главных катализаторов роста акций наряду с возможными IPO непубличных активов компании. Однако в краткосрочной перспективе потенциал роста акций в связи с данной новостью, на взгляд экспертов Альфа-банка, ограничен, так как обратный выкуп акций вызвал рост акций АФК “Система” до двухлетних максимумов. Как сообщает газета “Коммерсант”, пакет АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) в размере 52,1% акций в Детском мире (DSKY RX: ПО РЫНКУ, РЦ 104 руб./акцию) может быть продан Surya Group и Reliance Industries. Surya Group развивает в России сети магазинов одежды, а Reliance Industries является крупным индийским холдингом с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле. По данным газеты “Коммерсант”, частично профинансировать сделку может Сбербанк на сумму до 30 млрд руб. Совокупная доля АФК “Система” стоила 37 млрд руб. при вчерашней цене закрытия. Цена и структура сделки не раскрываются.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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