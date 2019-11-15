Уралсиб ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15 б.п.

"Уралсиб" ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15бп, говорится в комментарии аналитиков корпорации Ольги Стериной и Ирины Лебедевой.

Новосибирская область проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона нового выпуска облигаций. Объем нового выпуска облигаций Новосибирской области (-/-/BBB-) составит не более 5 млрд руб., срок обращения бумаг – пять лет. Предполагается амортизационная структура погашения: 20% от номинала в дату выплаты 14-го купона, 45% – в дату выплаты 18-го, оставшиеся 35% – в дату погашения. Дюрация выпуска оценивается в 3,8 года. Ориентир по ставке купона – не выше 6,85%, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,03% годовых и премии к кривой ОФЗ в 75 б.п.

Новосибирская область – регион с устойчивым финансовым положением, ее консолидированный бюджет в прошлом году был исполнен с профицитом, долговая нагрузка также невысока, отмечают эксперты "Уралсиба". В обращении сейчас находится три выпуска облигаций области. В качестве ориентира для сравнения мы взяли недавно размещенный выпуск 35013 облигаций Республики Саха (Якутия). Рейтинг Республики Саха близок к рейтингу Новосибирской области, но в последнее время финансовое положение региона ухудшилось, с начала года вырос дефицит консолидированного бюджета республики.

"Сейчас выпуск 35013 торгуется с доходностью 7,09% годовых, премия к кривой ОФЗ также составляет около 75 б.п. Мы полагаем, что новый выпуск Новосибирской области должен торговаться с немного меньшей премией к кривой ОФЗ, чем выпуск облигаций Республики Саха, так что ждем снижения ориентира по ставке купона на 10–15 б.п.", - заключают аналитики "Уралсиба".