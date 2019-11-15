Попытки роста рынка акций РФ нивелируются слабостью бумаг "Газпрома", лидирующего по оборотам

Москва. 15 ноября. Попытки российского рынка акций подрасти утром в пятницу на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР нивелируются слабостью бумаг "Газпрома", где сохраняются распродажи на фоне корпоративных новостей.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2919,55 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1438,71 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,93 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-1,2%, до 245,45 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%).

В минувшую среду стало известно, что "Газпром" (MOEX: GAZP) отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины". В четверг вышел финотчет "Газпрома" за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль выросла на 10%, до 434,937 млрд рублей - максимума за 6 лет.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 достиг нового рекорда, а Dow и Nasdaq просели на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая.

Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии: показатель в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Нефть утром в пятницу слабо корректируется вверх после отката, вызванного статистикой Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти выросли за неделю на 2,22 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1-1,5 млн баррелей, при этом также выросли резервы бензина при прогнозах сокращения); цена Brent находится на $0,55 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,47 за баррель (+0,3% и -0,1% накануне), январская цена WTI - $57,07 за баррель (+0,3% и -0,6% в четверг).

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, уходящая неделя оказалась коррекционной после того, как в прошлую пятницу индекс МосБиржи впервые в истории достиг отметки 3000 пунктов. В конце текущей недели рынок акций поддерживает неплохой внешний фон, а нефть не оставляет попыток закрепиться выше $63 за баррель по марке Brent.

Американские и европейские индексы находятся в районе максимумов в ожидании торговой сделки США и Китая, снижения торговой напряженности, при поддерживающей монетарной политики мировых ЦБ. Даже слабая статистика по экономике Китая не подтолкнула Уолл-стрит к продажам.

Во "втором эшелоне" подросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,3%) на новостях о том, что компанией заинтересовались иностранные инвесторы. Также растут акции "Яндекса" после заявлений президента РФ Владимира Путина по теме законопроекта о значимых интернет-ресурсах, отмечает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на текущей неделе все на время позабыли про недооцененность российского рынка, его высокую дивидендную доходность, а также про ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ.

Однако пока никакой паники на рынке нет. Оптимизм внушают любимые акции нерезидентов - Сбербанк и "Норникель", причем последний может стать фаворитом отскока, если цены на никель покажут хоть небольшой рост.

Несмотря на близость выходных, поводов для падения нет, но и расти особо не на чем. Роста индексов акций за океаном не будет до тех пор, пока не прояснится срок подписания "первого этапа" торгового соглашения между США и Китаем.

Рост нефти сдерживается статистикой Минэнерго США о росте запасов, а также новым рекордом среднесуточной добычи в США на уровне 12,8 млн б/с. Тем не менее, сильного падения нефти ждать не стоит. Во-первых, велика вероятность, что страны ОПЕК+ на декабрьском заседании примут решение о снижении добычи. Во-вторых, есть сильные подозрения, что котировки нефти поддерживают саудовские власти в преддверии первичного размещения акций госкомпании Saudi Aramco. Поэтому при приближении нефти Brent в район сильной поддержки $60 за баррель нефтяные контракты имеет смысл покупать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ явно разочаровался отчетом "Газпрома" по РСБУ, показавшим рост прибыли за 9 месяцев всего на 10% (до 434,937 млрд рублей) при снижении выручки на 3,9% (до 3,489 трлн рублей).

В США индекс S&P 500 смог переписать максимум, но другие индексы просели на фоне отчета и прогнозов Cisco Systems (-7,3%), где наблюдаются существенные риски из-за торговой войны, беспорядков в Гонконге и процесса расставания Великобритании с ЕС.

Торговые переговоры США-КНР пока не приносят конкретики. Китай уже вторую неделю подряд озвучивает необходимость поэтапной отмены импортных пошлин, но, как пишет Financial Times, в американской администрации весьма недовольны усилиями Пекина по обеспечению защиты интеллектуальной собственности США. Экономический советник Белого дома Кадлоу сообщил, что сделка первой фазы с Китаем уже готова, но задержка связана с тем, что сделку оценивает Трамп. Обе стороны явно недовольны достигнутыми результатами, но в этом и состоит компромисс. Если Трамп все еще недоволен условиями первой фазы торговой сделки, то переговоры могут сорваться в любой момент, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, явных драйверов для роста волатильности на глобальных рынках пока по-прежнему не наблюдается, и большинство фондовых индексов в последние дни демонстрируют смешанную динамику. Если середина текущей недели была интересна, прежде всего, выступлениями президента США и главы Федрезерва (которые в целом не принесли сюрпризов), то ближе к концу недели на первый план в вопросе определения риск-аппетита вновь выходит вопрос торговых отношений США и Китая.

Советник Белого дома Кадлоу сообщил, что торговые переговоры приближаются к финальной стадии, и стороны находятся в ежедневном контакте. Согласно сообщениям СМИ, китайские переговорщики продолжают настаивать на существенном снятии действующих тарифов как условии заключения торгового соглашения первой фазы, а уровень снижения пошлин, на который готова пойти американская сторона, пока до конца не понятен. Для новой волны позитива на рынках в ближайшее время крайне желательно увидеть достижение консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонс встречи, на которой это соглашение может быть подписано, но пока этого нет.

На рынке акций РФ нисходящая коррекция от максимума, достигнутого на прошлой неделе, составила 3-3,5% - это говорит о том, что локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе ожидаются попытки закрепления индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+9,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,8%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-3,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,9%).

Скорректированная EBITDA En+ Group, объединяющей "РусАл" и "Евросибэнерго", за 9 месяцев 2019 года составила $1,617 млрд, что на 38,2% ниже уровня аналогичного периода 2018 года, сообщила накануне компания. Снижение в основном вызвано динамикой цен на алюминий.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,47 млрд рублей (из них 5,202 млрд рублей пришлось на "Газпром").