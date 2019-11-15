.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / До конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах - БКС
.
15 ноября 2019 года 11:36
До конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах - БКС
В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к формированию дефицита сохраняется, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Фундаментальная картина в нефти указывает на то, что в 4 квартале 2019 года рынок сдвигается к балансу от дефицита конца 3 квартала. Тем не менее, мы считаем, что баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к формированию дефицита сохраняется", - указывает главный анаилтик "БКС Премьер" Антон Покатович. Исходя из данных последнего отчета ОПЕК, добыча картеля в октябре выросла на 943 тыс. барр./сутки - до уровня 29,650 млн барр./сутки. Основным драйвером данного увлечения стало восстановление добычи Саудовской Аравией после атаки дронов на ее нефтяные объекты (королевство за октябрь восстановило добычу более чем на 1 млн барр./сутки). С учетом данного фактора говорить о каком-либо значительном снижении уровня дисциплины выполнения сделки ОПЕК+ странами картеля не приходится. Более того, наиболее крупные ближневосточные экспортёры демонстрируют дальнейшее сокращение объемов добычи. В результате фундаментальная поддержка нефтяного рынка со стороны действия механизма ОПЕК+ сохраняется в полной мере, отмечает А. Покатович. Также особое внимание на себя обращают прогнозы ОПЕК по росту добычи в странах вне картеля, а также рыночному балансу в следующем году. Оценки картеля по приросту добычи в странах вне ОПЕК продолжили ухудшаться - пересмотр вниз на 40 тыс. барр./сутки - до объемов в 2,17 млн барр./сутки. Основным фактором, который позволяет картелю снижать данные оценки, является ухудшение потенциалов роста сланцевой добычи в США. Также ОПЕК значительно изменил свои оценки баланса в 2020 году. Если ранее картель ожидал превышения предложения над спросом в объеме 340 тыс. барр./сутки, то текущие оценки снижены до уровня всего 70 тыс. барр./сутки. Спрос на свою нефть в следующем году картель оценивает в 29,6 млн барр./сутки. "Фактически ОПЕК указывает на то, что при продолжении действия пакта о сокращении добычи, в чем мы почти не сомневаемся, рынок останется в непосредственной близости к дефициту", обращает внимание аналитик. "Учитывая вышеизложенное, октябрьский отчет ОПЕК можно назвать умеренно оптимистичным. Вероятность возвращения масштабного дисбаланса в виде значительного превышения объемов предложения над спросом оценивается нами как весьма сдержанная. В таком случае можно задаться вопросом, почему текущая рыночная эйфория транслируется в ценовую конъюнктуру нефтяного рынка в весьма ограниченном объеме при том, что фундаментальная картина в нефти не выглядит удручающе? На наш взгляд, ответ на данный вопрос лежит в следующей плоскости. В последние месяцы мы видели, что склонность нефтяного актива к росту весьма быстро нивелировалась даже в условиях такой сильной геополитики, как террористическая атака на Саудовскую Аравию. Причинами для такого ценового поведения, по нашим оценкам, могут являться все те же опасения инвесторов за рост мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая. Сейчас большинство фондовых площадок растет, пользуясь оптимизмом инвесторов в отношении "Фазы-1" торговой сделки Штатов и КНР. В свою очередь мы можем предположить, что нефтяной актив сейчас не готов в полной мере поверить в то, что проблемы мирового роста "самоликвидируются" с помощью заключения промежуточной сделки, - комментирует ситуацию Антон Покатович. - Другими словами, нефтяному рынку гораздо сложнее игнорировать ухудшение фундаментального базиса крупнейших мировых потребителей, например, китайской экономики и ориентироваться лишь на стимулирующие действия мировых Центробанков и, возможно, временные периоды "потепления" отношений между США и Китаем. В таких условиях в перспективе до конца года мы ожидаем, что нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$. Заметим, что мы сохраняем наш взгляд на фундаментальный базис нефтяного рынка и полагаем, что именно данный фактор формирует основной потенциал для роста нефтяных цен в более длительной перспективе следующего года".
.
15 ноября 2019 года 13:01
Уралсиб ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15 б.п.
"Уралсиб" ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15бп, говорится в комментарии аналитиков корпорации Ольги Стериной и Ирины Лебедевой. Новосибирская область проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона нового выпуска облигаций.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 12:10
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний - Уралсиб
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире", интерес к которому проявляют покупатели из Индии, была бы позитивна для акций обеих компаний, сообщается в обзоре Уралсиба. "Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний. Сделка... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:50
Москва. 15 ноября. Попытки российского рынка акций подрасти утром в пятницу на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР нивелируются слабостью бумаг "Газпрома", где сохраняются распродажи на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:32
Учитывая позитивное открытие торгов в пятницу и смещение курса USD/RUB ближе к 63,90, можно предположить, что день рубль проведет в диапазоне 63,75-64,25/USD, выходные могут стимулировать закрытие части позиций, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Однако... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:05
В четверг рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Позитив в отношении российского рынка подтверждается и возобновившимися покупками в долговом сегменте - доходности ОФЗ в четверг опустились на 4-6 бп на среднем и длинном... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:51
В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют, нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:39
Есть основания для повторного ухода валютного курса выше отметки 64 руб./долл. на следующей неделе - Промсвязьбанк
На следующей неделе вероятен повторный уход пары доллар/рубль выше отметки 64 руб./долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу уплатой налога на прибыль стартует ноябрьский налоговый период. Главный аналитик банка Михаил Поддубский напоминает, что пик налоговых выплат в этом месяце... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:25
На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:23
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:12
ОФЗ снизились в доходности на 4-5 б.п. вдоль всей кривой. Вместе с тем нерезиденты по-прежнему ждут удобного случая, чтобы продавать, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Смешанные потоки отмечались на рынке корпоративных облигаций, при этом продажи преобладали в бумагах банков 1-го... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:03
Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:57
пятницу российский рынок акций откроет торги повышением примерно на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:51
Большинство аналитиков считают возможным говорить о росте отечественного фондового рынка в начале торгов пятницы, так как локальная перкупленность рынка снята. Но очевидных поводов для роста или падения сейчас нет. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:47
S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:38
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное, что создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Под закрытие основной торговой сессии четверга локальный рынок акций заметно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.