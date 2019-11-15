Пятницу рубль проведет в диапазоне 63,75-64,25/USD - РФПИ

Учитывая позитивное открытие торгов в пятницу и смещение курса USD/RUB ближе к 63,90, можно предположить, что день рубль проведет в диапазоне 63,75-64,25/USD, выходные могут стимулировать закрытие части позиций, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Однако складывающиеся уровни выглядят для рубля равновесными, причин для каких-то существенных отклонений как в одну, так и в другую сторону, в краткосрочной перспективе не видим, - отмечает Дмитрий Полевой. - Что касается перспектив на ближайшие несколько месяцев, то закрытие года в диапазоне 64-65/USD вполне может открыть дорогу последующему умеренному росту рубля в 1П20, учитывая традиционно-позитивную сезонность текущего счета и всего платежного баланса, сохраняющиеся перспективы на дальнейшее снижение ставки ЦБ в 4К19-1П20, а также планы Минфина начать использовать часть нефтегазовых доходов бюджета на инвестиции в 2П20".