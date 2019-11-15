Драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют - "Нордеа Банк"

В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют, нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с долларом российская валюта вернулась ниже отметки 64, а в паре с евро остается внутри диапазона 70-71.

"В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют. Движение валют развивающихся рынков, за которым, как правило, следует и рубль, определяется преимущественно риторикой по торговле, которая в последние сутки была чуть более оптимистичной. В то же время конкретика по срокам заключения первой фазы сделки фактически отсутствует, поэтому мы рассматриваем текущий оптимизм как временный. Умеренную поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые сохраняются выше отметки 60 долл./барр. с начала ноября. Внутренние факторы не формируют существенных позитивных или негативных драйверов для рубля. Нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".