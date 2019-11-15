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15 ноября 2019 года 10:51
Драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют - "Нордеа Банк"
В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют, нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с долларом российская валюта вернулась ниже отметки 64, а в паре с евро остается внутри диапазона 70-71. "В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют. Движение валют развивающихся рынков, за которым, как правило, следует и рубль, определяется преимущественно риторикой по торговле, которая в последние сутки была чуть более оптимистичной. В то же время конкретика по срокам заключения первой фазы сделки фактически отсутствует, поэтому мы рассматриваем текущий оптимизм как временный. Умеренную поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые сохраняются выше отметки 60 долл./барр. с начала ноября. Внутренние факторы не формируют существенных позитивных или негативных драйверов для рубля. Нейтральные внешний и внутренний фоны, вероятно, позволят рублю остаться в пятницу вблизи текущих уровней", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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15 ноября 2019 года 13:01
Уралсиб ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15 б.п.
"Уралсиб" ожидает снижения ориентира по ставке купона нового выпуска Новосибирской области на 10-15бп, говорится в комментарии аналитиков корпорации Ольги Стериной и Ирины Лебедевой. Новосибирская область проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона нового выпуска облигаций.... читать дальше
.15 ноября 2019 года 12:10
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний - Уралсиб
Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире", интерес к которому проявляют покупатели из Индии, была бы позитивна для акций обеих компаний, сообщается в обзоре Уралсиба. "Возможная продажа пакета АФК "Система" в "Детском мире" была бы позитивна для акций обеих компаний. Сделка... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:50
Москва. 15 ноября. Попытки российского рынка акций подрасти утром в пятницу на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР нивелируются слабостью бумаг "Газпрома", где сохраняются распродажи на фоне корпоративных новостей. читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:36
В перспективе до конца года нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах. Если торговое сближение Штатов и Поднебесной потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням близким к 60$, баланс на рынке не характеризуется высокой устойчивостью, склонность к... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:32
Учитывая позитивное открытие торгов в пятницу и смещение курса USD/RUB ближе к 63,90, можно предположить, что день рубль проведет в диапазоне 63,75-64,25/USD, выходные могут стимулировать закрытие части позиций, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Однако... читать дальше
.15 ноября 2019 года 11:05
В четверг рубль стал лидером укрепления среди основных валют-конкурентов, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Позитив в отношении российского рынка подтверждается и возобновившимися покупками в долговом сегменте - доходности ОФЗ в четверг опустились на 4-6 бп на среднем и длинном... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:39
Есть основания для повторного ухода валютного курса выше отметки 64 руб./долл. на следующей неделе - Промсвязьбанк
На следующей неделе вероятен повторный уход пары доллар/рубль выше отметки 64 руб./долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу уплатой налога на прибыль стартует ноябрьский налоговый период. Главный аналитик банка Михаил Поддубский напоминает, что пик налоговых выплат в этом месяце... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:25
На следующей неделе вероятна консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк
В отсутствие сильных новостных драйверов на следующей неделе ожидается консолидация нефти в прежнем диапазоне 61-63 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Статистика от Минэнерго вновь вышла в разрез с API, показав рост в запасах сырой нефти на 2,2... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:23
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:12
ОФЗ снизились в доходности на 4-5 б.п. вдоль всей кривой. Вместе с тем нерезиденты по-прежнему ждут удобного случая, чтобы продавать, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Смешанные потоки отмечались на рынке корпоративных облигаций, при этом продажи преобладали в бумагах банков 1-го... читать дальше
.15 ноября 2019 года 10:03
Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:57
пятницу российский рынок акций откроет торги повышением примерно на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:51
Большинство аналитиков считают возможным говорить о росте отечественного фондового рынка в начале торгов пятницы, так как локальная перкупленность рынка снята. Но очевидных поводов для роста или падения сейчас нет. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:47
S&P 500 завершил торги в четверг на рекордном максимуме, Dow и Nasdaq незначительно снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.15 ноября 2019 года 09:38
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное, что создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Под закрытие основной торговой сессии четверга локальный рынок акций заметно... читать дальше
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